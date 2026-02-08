Чи декларуються кошти, передані довірителем повіреному для вчинення юридично значимих дій — відповідь НАЗК

У НАЗК роз’яснили питання щодо декларування коштів, які передані довірителем повіреному для вчинення юридично значимих дій.

Національне агентство з питань запобігання корупції пояснило, чи декларуються кошти, передані довірителем повіреному для вчинення юридично значимих дій.

Представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

За договором доручення одна сторона (повірений) зобов’язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Правочин, вчинений повіреним, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки довірителя.

Кошти, які надані довірителем повіреному для вчинення дій від імені довірителя, не переходять у власність повіреного, тому відомості про них не відображаються в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації, однак відображаються у розділі 12 «Грошові активи» декларації як такі, що перебувають у володінні (за умови перевищення порогу декларування цього розділу).

Приклад

Суб’єкт декларування / член його сім’ї передав кошти третій особі для придбання автомобіля на ім’я суб’єкта декларування / члена сім’ї. Третя особа автомобіль не придбала, але кошти не повернула на кінець звітного періоду.

У такому випадку передана сума коштів підлягає декларуванню у розділі 12 «Грошові активи» декларації на загальних підставах, тобто як кошти, які перебувають на праві власності, оскільки вони є власністю довірителя (суб’єкта декларування / члена його сім’ї).

У випадку набрання законної сили рішенням суду за віндикаційним позовом та виконання такого рішення відповідачем (повіреним) повернуті законному володільцю (довірителю) кошти не будуть його доходом для цілей декларування.

