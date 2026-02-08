  1. В Украине

Декларируются ли средства, переданные доверителем поверенному для совершения юридически значимых действий — ответ НАПК

22:00, 8 февраля 2026
В НАПК разъяснили вопрос декларирования средств, переданных доверителем поверенному для совершения юридически значимых действий.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило, подлежат ли декларированию средства, переданные доверителем поверенному для совершения юридически значимых действий.

Представительством является правоотношение, в котором одна сторона (представитель) обязана или имеет право совершить сделку от имени другой стороны, которую она представляет.

Представительство возникает на основании договора, закона, акта органа юридического лица и других оснований, установленных актами гражданского законодательства.

По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Сделка, совершенная поверенным, создает, изменяет или прекращает гражданские права и обязанности доверителя.

Средства, предоставленные доверителем поверенному для совершения действий от имени доверителя, не переходят в собственность поверенного, поэтому сведения о них не отражаются в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации, однако отражаются в разделе 12 «Денежные активы» декларации как такие, которые находятся во владении (при условии превышения порога декларирования этого раздела).

Пример

Субъект декларирования / член его семьи передал средства третьему лицу для приобретения автомобиля на имя субъекта декларирования / члена семьи. Третье лицо автомобиль не приобрело, но средства не вернуло на конец отчетного периода.

В таком случае переданная сумма средств подлежит декларированию в разделе 12 «Денежные активы» декларации на общих основаниях, то есть как средства, находящиеся на праве собственности, поскольку они являются собственностью доверителя (субъекта декларирования / члена его семьи).

В случае вступления в законную силу решения суда по виндикационному иску и исполнения такого решения ответчиком (поверенным) возвращенные законному владельцу (доверителю) средства не будут его доходом для целей декларирования.

декларация декларирование электронная декларация

