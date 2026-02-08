Що потрібно знати родинам військовослужбовців – які документи важливо мати під рукою

Офіс Омбудсмана України наголошує на необхідності документальної готовності сімей Захисників та Захисниць.

Коли рідні стають на захист України, важливо подбати про прості, але критично необхідні речі — зокрема про документи. Вони забезпечують соціальний та правовий захист родини, а також допомагають оперативно реагувати на обставини, пов’язані зі службою. Про це нагадав Кіровоградський обласний ТЦК та СП.

Як правильно зберігати документи

Офіс Омбудсмана радить:

зберігати оригінали документів у безпечному місці;

мати копії — паперові та, за можливості, електронні;

періодично перевіряти актуальність інформації.

Важливо пам’ятати: ці дані є особистими та конфіденційними. Їх не слід передавати стороннім.

Перелік необхідних документів

Сім’ї військовослужбовців рекомендується мати наступні дані:

копія паспорта;

контактні дані військкомату, з якого був мобілізований Захисник чи Захисниця;

назву та номер військової частини чи підрозділу проходження служби;

копію військового квитка або іншого військового облікового документа;

довідку про проходження військової служби за формою 5;

телефони «гарячої лінії» частини, бригади, а також номерів командирів і побратимів.

Якщо певних даних у родини немає, їх можна уточнити безпосередньо у Захисника чи Захисниці України.

