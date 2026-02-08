Що потрібно знати родинам військовослужбовців – які документи важливо мати під рукою
Коли рідні стають на захист України, важливо подбати про прості, але критично необхідні речі — зокрема про документи. Вони забезпечують соціальний та правовий захист родини, а також допомагають оперативно реагувати на обставини, пов’язані зі службою. Про це нагадав Кіровоградський обласний ТЦК та СП.
Як правильно зберігати документи
Офіс Омбудсмана радить:
- зберігати оригінали документів у безпечному місці;
- мати копії — паперові та, за можливості, електронні;
- періодично перевіряти актуальність інформації.
Важливо пам’ятати: ці дані є особистими та конфіденційними. Їх не слід передавати стороннім.
Перелік необхідних документів
Сім’ї військовослужбовців рекомендується мати наступні дані:
- копія паспорта;
- контактні дані військкомату, з якого був мобілізований Захисник чи Захисниця;
- назву та номер військової частини чи підрозділу проходження служби;
- копію військового квитка або іншого військового облікового документа;
- довідку про проходження військової служби за формою 5;
- телефони «гарячої лінії» частини, бригади, а також номерів командирів і побратимів.
Якщо певних даних у родини немає, їх можна уточнити безпосередньо у Захисника чи Захисниці України.
