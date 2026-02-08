  1. В Україні

Що потрібно знати родинам військовослужбовців – які документи важливо мати під рукою

20:31, 8 лютого 2026
Офіс Омбудсмана України наголошує на необхідності документальної готовності сімей Захисників та Захисниць.
Що потрібно знати родинам військовослужбовців – які документи важливо мати під рукою
Коли рідні стають на захист України, важливо подбати про прості, але критично необхідні речі — зокрема про документи. Вони забезпечують соціальний та правовий захист родини, а також допомагають оперативно реагувати на обставини, пов’язані зі службою. Про це нагадав Кіровоградський обласний ТЦК та СП.

Як правильно зберігати документи

Офіс Омбудсмана радить:

  • зберігати оригінали документів у безпечному місці;
  • мати копії — паперові та, за можливості, електронні;
  • періодично перевіряти актуальність інформації.

Важливо пам’ятати: ці дані є особистими та конфіденційними. Їх не слід передавати стороннім.

Перелік необхідних документів

Сім’ї військовослужбовців рекомендується мати наступні дані:

  • копія паспорта;
  • контактні дані військкомату, з якого був мобілізований Захисник чи Захисниця;
  • назву та номер військової частини чи підрозділу проходження служби;
  • копію військового квитка або іншого військового облікового документа;
  • довідку про проходження військової служби за формою 5;
  • телефони «гарячої лінії» частини, бригади, а також номерів командирів і побратимів.

Якщо певних даних у родини немає, їх можна уточнити безпосередньо у Захисника чи Захисниці України.

