  1. В Украине

Что нужно знать семьям военнослужащих – какие документы важно иметь под рукой

20:31, 8 февраля 2026
Офис Омбудсмена Украины подчеркивает необходимость документальной готовности семей Защитников и Защитниц.
Что нужно знать семьям военнослужащих – какие документы важно иметь под рукой
Когда родные встают на защиту Украины, важно позаботиться о простых, но критически необходимых вещах – в частности, о документах. Они обеспечивают социальную и правовую защиту семьи, а также помогают оперативно реагировать на обстоятельства, связанные со службой. Об этом напомнил Кировоградский областной ТЦК и СП.

Как правильно хранить документы

Офис Омбудсмана советует:

  • хранить оригиналы документов в безопасном месте;
  • иметь копии — бумажные и, по возможности, электронные;
  • периодически проверять актуальность информации.

Важно помнить: эти данные являются личными и конфиденциальными. Их не следует передавать посторонним.

Перечень необходимых документов

Семьям военнослужащих рекомендуется иметь следующие данные:

  • копия паспорта;
  • контактные данные военкомата, из которого был мобилизован Защитник или Защитница;
  • название и номер воинской части или подразделения прохождения службы;
  • копия военного билета или другого военного учетного документа;
  • справка о прохождении военной службы по форме 5;
  • телефоны «горячей линии» части, бригады, а также номера командиров и побратимов.

Если определенных данных у семьи нет, их можно уточнить непосредственно у Защитника или Защитницы Украины.

военные документы военнослужащие

