Что нужно знать семьям военнослужащих – какие документы важно иметь под рукой
Когда родные встают на защиту Украины, важно позаботиться о простых, но критически необходимых вещах – в частности, о документах. Они обеспечивают социальную и правовую защиту семьи, а также помогают оперативно реагировать на обстоятельства, связанные со службой. Об этом напомнил Кировоградский областной ТЦК и СП.
Как правильно хранить документы
Офис Омбудсмана советует:
- хранить оригиналы документов в безопасном месте;
- иметь копии — бумажные и, по возможности, электронные;
- периодически проверять актуальность информации.
Важно помнить: эти данные являются личными и конфиденциальными. Их не следует передавать посторонним.
Перечень необходимых документов
Семьям военнослужащих рекомендуется иметь следующие данные:
- копия паспорта;
- контактные данные военкомата, из которого был мобилизован Защитник или Защитница;
- название и номер воинской части или подразделения прохождения службы;
- копия военного билета или другого военного учетного документа;
- справка о прохождении военной службы по форме 5;
- телефоны «горячей линии» части, бригады, а также номера командиров и побратимов.
Если определенных данных у семьи нет, их можно уточнить непосредственно у Защитника или Защитницы Украины.
