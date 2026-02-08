Что нужно знать семьям военнослужащих – какие документы важно иметь под рукой

Офис Омбудсмена Украины подчеркивает необходимость документальной готовности семей Защитников и Защитниц.

Когда родные встают на защиту Украины, важно позаботиться о простых, но критически необходимых вещах – в частности, о документах. Они обеспечивают социальную и правовую защиту семьи, а также помогают оперативно реагировать на обстоятельства, связанные со службой. Об этом напомнил Кировоградский областной ТЦК и СП.

Как правильно хранить документы

Офис Омбудсмана советует:

хранить оригиналы документов в безопасном месте;

иметь копии — бумажные и, по возможности, электронные;

периодически проверять актуальность информации.

Важно помнить: эти данные являются личными и конфиденциальными. Их не следует передавать посторонним.

Перечень необходимых документов

Семьям военнослужащих рекомендуется иметь следующие данные:

копия паспорта;

контактные данные военкомата, из которого был мобилизован Защитник или Защитница;

название и номер воинской части или подразделения прохождения службы;

копия военного билета или другого военного учетного документа;

справка о прохождении военной службы по форме 5;

телефоны «горячей линии» части, бригады, а также номера командиров и побратимов.

Если определенных данных у семьи нет, их можно уточнить непосредственно у Защитника или Защитницы Украины.

