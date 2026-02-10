  1. В Україні

Як уникнути подвійного оподаткування – у ДПС пояснили, як онлайн отримати довідку резидента

10:35, 10 лютого 2026
Документ можна оформити безкоштовно онлайн або через податкову, апостиль — у ДПС у Києві.
Уникнення подвійного оподаткування для громадян України стало простішим завдяки цифровим сервісам. Про зручні способи отримання довідки про статус податкового резидента України та порядок її апостилювання повідомили у Державній податковій службі.

Довідка про статус податкового резидента України надається безкоштовно. Для її отримання необхідно подати заяву встановленого зразка — онлайн через Електронний кабінет платника або особисто чи поштою до контролюючого органу за місцем податкової адреси.

У заяві обов’язково зазначаються прізвище, ім’я та по батькові українською та англійською мовами, податковий номер, країна призначення довідки, рік та підстава для визначення резидентського статусу. Термін видачі документа становить до 10 календарних днів з моменту реєстрації заяви. Довідку можна отримати в електронному або паперовому форматі.

Для апостилювання довідки про статус податкового резидента України необхідно звернутися до Державної податкової служби України за адресою: Львівська площа, 8, м. Київ, 04053.

Для цього потрібно подати оригінал довідки або її копію, засвідчену в установленому порядку, заяву із зазначенням назви документа та країни призначення, а також документ про оплату послуги.

Вартість апостилювання у 2026 році становить 51 гривню, за винятком пільгових категорій — осіб з інвалідністю I та II груп, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та дітей-сиріт. Термін розгляду документів — до 20 робочих днів.

У ДПС зазначили, що найзручнішим способом отримання довідки є оформлення через Електронний кабінет платника. Для цього необхідно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису або Дія.Підпису, у розділі «Введення звітності» створити документ, обрати рік та заповнити форму F1308202 — «Заява про підтвердження резидентського статусу для уникнення подвійного оподаткування».

Під час заповнення форми слід вказати прізвище, ім’я та по батькові англійською мовою відповідно до закордонного паспорта, обрати країну призначення та рік. У податковій службі наголосили, що у разі потреби апостилювання в полі «Форма надання довідки» необхідно зазначити «паперова», оскільки апостиль проставляється лише на документ із мокрою печаткою та підписом.

Паперовий оригінал довідки можна отримати у податковому органі за місцем реєстрації протягом 10 календарних днів.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
