Как избежать двойного налогообложения – в ГНС объяснили, как онлайн получить справку резидента

Документ можно оформить бесплатно онлайн или через налоговую, апостиль – в ГНС в Киеве.

Избежание двойного налогообложения для граждан Украины стало проще благодаря цифровым сервисам. О удобных способах получения справки о статусе налогового резидента Украины и порядке ее апостилирования сообщили в Государственной налоговой службе.

Справка о статусе налогового резидента Украины предоставляется бесплатно. Для ее получения необходимо подать заявление установленного образца — онлайн через Электронный кабинет плательщика или лично или по почте в контролирующий орган по месту налогового адреса.

В заявлении обязательно указываются фамилия, имя и отчество на украинском и английском языках, налоговый номер, страна назначения справки, год и основание для определения резидентского статуса. Срок выдачи документа составляет до 10 календарных дней с момента регистрации заявления. Справку можно получить в электронном или бумажном формате.

Для апостилирования справки о статусе налогового резидента Украины необходимо обратиться в Государственную налоговую службу Украины по адресу: Львовская площадь, 8, г. Киев, 04053.

Для этого нужно подать оригинал справки или ее копию, заверенную в установленном порядке, заявление с указанием названия документа и страны назначения, а также документ об оплате услуги.

Стоимость апостилирования в 2026 году составляет 51 гривну, за исключением льготных категорий — лиц с инвалидностью I и II групп, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, лиц с инвалидностью вследствие Второй мировой войны и детей-сирот. Срок рассмотрения документов — до 20 рабочих дней.

В ГНС отметили, что самым удобным способом получения справки является оформление через Электронный кабинет плательщика. Для этого необходимо авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи или Дія.Підпису, в разделе «Введение отчетности» создать документ, выбрать год и заполнить форму F1308202 — «Заявление о подтверждении резидентского статуса во избежание двойного налогообложения».

При заполнении формы следует указать фамилию, имя и отчество на английском языке в соответствии с загранпаспортом, выбрать страну назначения и год. В налоговой службе подчеркнули, что в случае необходимости апостилирования в поле «Форма предоставления справки» необходимо указать «бумажная», поскольку апостиль проставляется только на документ с мокрой печатью и подписью.

Бумажный оригинал справки можно получить в налоговом органе по месту регистрации в течение 10 календарных дней.

