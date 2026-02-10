Як іноземцям зареєструвати авто в Україні – інструкція процедури

Процедура не відрізняється від реєстрації для громадян України, окрім вимоги легального перебування в країні.

Фото з відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Громадяни іноземних держав можуть реєструвати транспортні засоби в Україні за стандартною процедурою. Для цього необхідно перебувати на території України на законних підставах та мати посвідку на тимчасове або постійне проживання. Спеціальних умов реєстрації лише через іноземне громадянство не передбачено. Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

Процедура відбувається у сервісних центрах МВС відповідно до постанови Кабінету Міністрів №1388 від 7 вересня 1998 року. Вона не застосовується до дипломатичного персоналу та членів їхніх сімей, а також до представників міжнародних організацій.

У разі перереєстрації авто (наприклад, при купівлі-продажу) власник подає до сервісного центру: посвідку на проживання, ідентифікаційний код та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Якщо автомобіль ввезено з-за кордону, процедура включає обов’язкове митне оформлення, сертифікацію та експертне дослідження. Після цього транспортний засіб реєструється у звичайному порядку.

Для реєстрації іноземцю необхідно подати:

документ, що підтверджує законність перебування в Україні;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

сертифікат відповідності авто;

документи, що підтверджують право власності на транспортний засіб;

квитанції про сплату зборів та адміністративних послуг;

митні документи для авто іноземного виробництва;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу іноземної країни;

висновок експерта для ввезених вживаних автомобілів.

В сервісному центрі зазначають що жодних додаткових обмежень або процедур лише через статус іноземця не існує.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.