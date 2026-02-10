Как иностранцам зарегистрировать авто в Украине – инструкция по процедуре

Процедура не отличается от регистрации для граждан Украины, кроме требования легального пребывания в стране.

Фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Граждане иностранных государств могут регистрировать транспортные средства в Украине по стандартной процедуре. Для этого необходимо находиться на территории Украины на законных основаниях и иметь вид на жительство временного или постоянного. Специальных условий регистрации только из-за иностранного гражданства не предусмотрено. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Процедура проходит в сервисных центрах МВД в соответствии с постановлением Кабинета Министров №1388 от 7 сентября 1998 года. Она не применяется к дипломатическому персоналу и членам их семей, а также к представителям международных организаций.

В случае перерегистрации авто (например, при купле-продаже) владелец подает в сервисный центр: вид на жительство, идентификационный код и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Если автомобиль ввезен из-за границы, процедура включает обязательное таможенное оформление, сертификацию и экспертное исследование. После этого транспортное средство регистрируется в обычном порядке.

Для регистрации иностранцу необходимо подать:

документ, подтверждающий законность пребывания в Украине;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

сертификат соответствия авто;

документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство;

квитанции об уплате сборов и административных услуг;

таможенные документы для автомобилей иностранного производства;

свидетельство о регистрации транспортного средства иностранной страны;

заключение эксперта для ввезенных подержанных автомобилей.

В сервисном центре отмечают, что никаких дополнительных ограничений или процедур только из-за статуса иностранца не существует.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.