Как иностранцам зарегистрировать авто в Украине – инструкция по процедуре
Граждане иностранных государств могут регистрировать транспортные средства в Украине по стандартной процедуре. Для этого необходимо находиться на территории Украины на законных основаниях и иметь вид на жительство временного или постоянного. Специальных условий регистрации только из-за иностранного гражданства не предусмотрено. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.
Процедура проходит в сервисных центрах МВД в соответствии с постановлением Кабинета Министров №1388 от 7 сентября 1998 года. Она не применяется к дипломатическому персоналу и членам их семей, а также к представителям международных организаций.
В случае перерегистрации авто (например, при купле-продаже) владелец подает в сервисный центр: вид на жительство, идентификационный код и свидетельство о регистрации транспортного средства.
Если автомобиль ввезен из-за границы, процедура включает обязательное таможенное оформление, сертификацию и экспертное исследование. После этого транспортное средство регистрируется в обычном порядке.
Для регистрации иностранцу необходимо подать:
- документ, подтверждающий законность пребывания в Украине;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- сертификат соответствия авто;
- документы, подтверждающие право собственности на транспортное средство;
- квитанции об уплате сборов и административных услуг;
- таможенные документы для автомобилей иностранного производства;
- свидетельство о регистрации транспортного средства иностранной страны;
- заключение эксперта для ввезенных подержанных автомобилей.
В сервисном центре отмечают, что никаких дополнительных ограничений или процедур только из-за статуса иностранца не существует.
