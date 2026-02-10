Успадкували сільськогосподарську техніку: як правильно оформити право власності

Що має зробити спадкоємець, аби техніка була зареєстрована законно.

Спадкування сільськогосподарської техніки потребує належного документального оформлення. У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області роз’яснили, з чого почати спадкоємцям і які документи необхідні, аби техніка була зареєстрована законно.

Що потрібно зробити спадкоємцю

Отримати свідоцтво про право на спадщину

Перший обов’язковий крок — оформлення свідоцтва про право на спадщину. Його можна отримати у будь-якого нотаріуса після завершення спадкової процедури.

Якщо техніка не зареєстрована — звернутися до суду

У випадках, коли сільськогосподарська техніка за життя спадкодавця не була зареєстрована, спадкоємцю необхідно звернутися до суду. Судове рішення підтвердить право власності та стане підставою для обов’язкової державної реєстрації техніки.

Документи для реєстрації техніки

Для державної реєстрації успадкованої сільськогосподарської техніки необхідно подати:

паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про право на спадщину або рішення суду;

висновок спеціаліста щодо відповідності ідентифікаційних номерів і документів;

номерний знак (за наявності);

попереднє свідоцтво про реєстрацію техніки (за наявності).

Правильне оформлення спадщини та своєчасна реєстрація техніки дозволяють уникнути юридичних ризиків і проблем із подальшим використанням або відчуженням майна.

