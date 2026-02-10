  1. В Украине

Унаследовали сельскохозяйственную технику: как правильно оформить право собственности

18:06, 10 февраля 2026
Что должен сделать наследник, чтобы техника была зарегистрирована законно.
Наследование сельскохозяйственной техники требует надлежащего документального оформления. В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Тернопольской области разъяснили, с чего следует начать наследникам и какие документы необходимы, чтобы техника была зарегистрирована законно.

Что необходимо сделать наследнику

  1. Получить свидетельство о праве на наследство

Первый обязательный шаг — оформление свидетельства о праве на наследство. Его можно получить у любого нотариуса после завершения наследственной процедуры.

  1. Если техника не зарегистрирована — обратиться в суд

В случаях, когда сельскохозяйственная техника при жизни наследодателя не была зарегистрирована, наследнику необходимо обратиться в суд. Судебное решение подтвердит право собственности и станет основанием для обязательной государственной регистрации техники.

Документы для регистрации техники

Для государственной регистрации унаследованной сельскохозяйственной техники необходимо подать:

  • паспорт гражданина Украины и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • свидетельство о праве на наследство либо решение суда;
  • заключение специалиста о соответствии идентификационных номеров и документов;
  • номерной знак (при наличии);
  • предыдущее свидетельство о регистрации техники (при наличии).

Правильное оформление наследства и своевременная регистрация техники позволяют избежать юридических рисков и проблем с дальнейшим использованием или отчуждением имущества.

наследство

