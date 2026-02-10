Унаследовали сельскохозяйственную технику: как правильно оформить право собственности
Наследование сельскохозяйственной техники требует надлежащего документального оформления. В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Тернопольской области разъяснили, с чего следует начать наследникам и какие документы необходимы, чтобы техника была зарегистрирована законно.
Что необходимо сделать наследнику
- Получить свидетельство о праве на наследство
Первый обязательный шаг — оформление свидетельства о праве на наследство. Его можно получить у любого нотариуса после завершения наследственной процедуры.
- Если техника не зарегистрирована — обратиться в суд
В случаях, когда сельскохозяйственная техника при жизни наследодателя не была зарегистрирована, наследнику необходимо обратиться в суд. Судебное решение подтвердит право собственности и станет основанием для обязательной государственной регистрации техники.
Документы для регистрации техники
Для государственной регистрации унаследованной сельскохозяйственной техники необходимо подать:
- паспорт гражданина Украины и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- свидетельство о праве на наследство либо решение суда;
- заключение специалиста о соответствии идентификационных номеров и документов;
- номерной знак (при наличии);
- предыдущее свидетельство о регистрации техники (при наличии).
Правильное оформление наследства и своевременная регистрация техники позволяют избежать юридических рисков и проблем с дальнейшим использованием или отчуждением имущества.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.