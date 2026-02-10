Виплата лікарняних: як і коли страхувальники мають звітувати до Пенсійного фонду

Алгоритм дій для страхувальників після оплати листків непрацездатності.

Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області нагадує страхувальникам про порядок подання повідомлення щодо виплати коштів застрахованим особам за листками непрацездатності.

Строки подання

Після здійснення оплати листків непрацездатності застрахованим особам роботодавець має протягом місяця відзвітувати про проведені виплати та надіслати до Пенсійного фонду України відповідне повідомлення.

Спосіб подання

Сформувати та надіслати повідомлення про виплату коштів можна через електронний кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Авторизувавшись на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, страхувальник має можливість з екранної форми заяви-розрахунку, яка знаходиться в статусі «Оплачено», сформувати таке повідомлення.

Дані, які необхідно внести

Більшість реквізитів повідомлення заповнюється автоматично. Корегуються дані керівника, головного бухгалтера та телефон страхувальника.

Реквізити форми, які заповнюються автоматично:

номер листка непрацездатності (свідоцтва про смерть);

серія листка непрацездатності (свідоцтва про смерть) для паперових документів;

РНОКПП застрахованої особи;

ПІБ застрахованої особи;

сума за рахунок коштів Пенсійного фонду України за заявою-розрахунком.

Важливо знати

Після внесення дати виплати страхових коштів у перший листок непрацездатності система автоматично присвоїть відповідну дату всім листкам непрацездатності, які містяться у повідомленні. За необхідності є можливість відкорегувати значення дати (якщо вона відрізняється від присвоєної).

Після перевірки даних повідомлення потрібно підписати та відправити до Пенсійного фонду України. Якщо сума в повідомленні за всіма листками непрацездатності дорівнює профінансованій сумі, повідомленню автоматично надається статус «Прийнято».

Отримати підтвердження, що повідомлення про виплату коштів застрахованим особам отримане Пенсійним фондом України, можна обравши опцію «Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам («Пошук»)».

