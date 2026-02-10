  1. В Украине

Выплата больничных: как и когда страхователи должны отчитываться в Пенсионный фонд

16:36, 10 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Алгоритм действий для страхователей после оплаты листков нетрудоспособности.
Выплата больничных: как и когда страхователи должны отчитываться в Пенсионный фонд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области напоминает страхователям о порядке подачи уведомления о выплате средств застрахованным лицам по листкам нетрудоспособности.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Сроки подачи

После осуществления оплаты листков нетрудоспособности застрахованным лицам работодатель должен в течение месяца отчитаться о проведенных выплатах и направить в Пенсионный фонд Украины соответствующее уведомление.

Способ подачи

Сформировать и направить уведомление о выплате средств можно через электронный кабинет страхователя на вебпортале электронных услуг ПФУ.

Авторизовавшись на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, страхователь имеет возможность из экранной формы заявления-расчета, которая находится в статусе «Оплачено», сформировать такое уведомление.

Данные, которые необходимо внести

Большинство реквизитов уведомления заполняется автоматически. Корректируются данные руководителя, главного бухгалтера и телефон страхователя.

Реквизиты формы, которые заполняются автоматически:

  • номер листка нетрудоспособности (свидетельства о смерти);
  • серия листка нетрудоспособности (свидетельства о смерти) для бумажных документов;
  • РНОКПП застрахованного лица;
  • ФИО застрахованного лица;
  • сумма за счет средств Пенсионного фонда Украины по заявлению-расчету.

Важно знать

После внесения даты выплаты страховых средств в первый листок нетрудоспособности система автоматически присвоит соответствующую дату всем листкам нетрудоспособности, которые содержатся в уведомлении. При необходимости есть возможность откорректировать значение даты (если она отличается от присвоенной).

После проверки данных уведомление необходимо подписать и отправить в Пенсионный фонд Украины. Если сумма в уведомлении по всем листкам нетрудоспособности равна профинансированной сумме, уведомлению автоматически присваивается статус «Принято».

Получить подтверждение, что уведомление о выплате средств застрахованным лицам получено Пенсионным фондом Украины, можно, выбрав опцию «Уведомление о выплате средств застрахованным лицам («Поиск»)».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВВК получит новые полномочия: как правительство планирует изменить правила контрактной службы для иностранцев

Кабмин предлагает урегулировать медицинский отбор иностранцев и лиц без гражданства для контрактной службы.

Под грифом «секретно»: в Раде хотят расширить перечень финансовой информации, относящейся к гостайне

Законопроект призван упорядочить терминологию и обеспечить соответствие законодательства современным стандартам Национального банка Украины.

Рабочая группа назвала должностные оклады работников судов и выявила проблему с судебным сбором

Судьи обсудили оклады работников судов и миллионные возвраты судебного сбора.

Создание спецкомиссии и усиленный контроль над управителями: для АРМА прописали новые правила

Кабинет Министров внедряет прозрачное коллегиальное управление сложными активами.

Гражданам и бизнесу разрешат ввозить генераторы без пошлин и НДС: что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает расширение перечня генераторов, которые на период действия военного положения, но не дольше 1 января 2029 года, будут освобождены от ввозной пошлины.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]