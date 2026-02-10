Выплата больничных: как и когда страхователи должны отчитываться в Пенсионный фонд

Алгоритм действий для страхователей после оплаты листков нетрудоспособности.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области напоминает страхователям о порядке подачи уведомления о выплате средств застрахованным лицам по листкам нетрудоспособности.

Сроки подачи

После осуществления оплаты листков нетрудоспособности застрахованным лицам работодатель должен в течение месяца отчитаться о проведенных выплатах и направить в Пенсионный фонд Украины соответствующее уведомление.

Способ подачи

Сформировать и направить уведомление о выплате средств можно через электронный кабинет страхователя на вебпортале электронных услуг ПФУ.

Авторизовавшись на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, страхователь имеет возможность из экранной формы заявления-расчета, которая находится в статусе «Оплачено», сформировать такое уведомление.

Данные, которые необходимо внести

Большинство реквизитов уведомления заполняется автоматически. Корректируются данные руководителя, главного бухгалтера и телефон страхователя.

Реквизиты формы, которые заполняются автоматически:

номер листка нетрудоспособности (свидетельства о смерти);

серия листка нетрудоспособности (свидетельства о смерти) для бумажных документов;

РНОКПП застрахованного лица;

ФИО застрахованного лица;

сумма за счет средств Пенсионного фонда Украины по заявлению-расчету.

Важно знать

После внесения даты выплаты страховых средств в первый листок нетрудоспособности система автоматически присвоит соответствующую дату всем листкам нетрудоспособности, которые содержатся в уведомлении. При необходимости есть возможность откорректировать значение даты (если она отличается от присвоенной).

После проверки данных уведомление необходимо подписать и отправить в Пенсионный фонд Украины. Если сумма в уведомлении по всем листкам нетрудоспособности равна профинансированной сумме, уведомлению автоматически присваивается статус «Принято».

Получить подтверждение, что уведомление о выплате средств застрахованным лицам получено Пенсионным фондом Украины, можно, выбрав опцию «Уведомление о выплате средств застрахованным лицам («Поиск»)».

