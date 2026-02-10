Выплата больничных: как и когда страхователи должны отчитываться в Пенсионный фонд
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области напоминает страхователям о порядке подачи уведомления о выплате средств застрахованным лицам по листкам нетрудоспособности.
Сроки подачи
После осуществления оплаты листков нетрудоспособности застрахованным лицам работодатель должен в течение месяца отчитаться о проведенных выплатах и направить в Пенсионный фонд Украины соответствующее уведомление.
Способ подачи
Сформировать и направить уведомление о выплате средств можно через электронный кабинет страхователя на вебпортале электронных услуг ПФУ.
Авторизовавшись на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, страхователь имеет возможность из экранной формы заявления-расчета, которая находится в статусе «Оплачено», сформировать такое уведомление.
Данные, которые необходимо внести
Большинство реквизитов уведомления заполняется автоматически. Корректируются данные руководителя, главного бухгалтера и телефон страхователя.
Реквизиты формы, которые заполняются автоматически:
- номер листка нетрудоспособности (свидетельства о смерти);
- серия листка нетрудоспособности (свидетельства о смерти) для бумажных документов;
- РНОКПП застрахованного лица;
- ФИО застрахованного лица;
- сумма за счет средств Пенсионного фонда Украины по заявлению-расчету.
Важно знать
После внесения даты выплаты страховых средств в первый листок нетрудоспособности система автоматически присвоит соответствующую дату всем листкам нетрудоспособности, которые содержатся в уведомлении. При необходимости есть возможность откорректировать значение даты (если она отличается от присвоенной).
После проверки данных уведомление необходимо подписать и отправить в Пенсионный фонд Украины. Если сумма в уведомлении по всем листкам нетрудоспособности равна профинансированной сумме, уведомлению автоматически присваивается статус «Принято».
Получить подтверждение, что уведомление о выплате средств застрахованным лицам получено Пенсионным фондом Украины, можно, выбрав опцию «Уведомление о выплате средств застрахованным лицам («Поиск»)».
