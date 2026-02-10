Поблизу Криму та в кількох регіонах відбулася серія землетрусів — що відомо

Поштовхи зафіксували поблизу Криму, а також у Полтавській і Чернівецькій областях.

Головний центр спеціального контролю повідомив про реєстрацію кількох землетрусів упродовж першої декади лютого 2026 року — як поблизу території України, так і в окремих регіонах всередині країни.

Найновіший із них стався 10 лютого о 06:45:38 — землетрус магнітудою 3,6 за шкалою Ріхтера було зафіксовано поблизу узбережжя Краснодарського краю РФ, неподалік Криму. Осередок залягав на глибині 9 км. За класифікацією фахівців, поштовхи належать до невідчутних.

Перед цим 8 лютого о 15:33:29, землетрус магнітудою 3,0 зафіксували у Полтавській територіальній громаді. Глибина осередку також становила 9 км, а самі поштовхи класифікували як ледь відчутні.

Ще один землетрус у цьому ж районі стався 6 лютого о 19:46:36. Його магнітуда сягнула 3,1, глибина — 9 км. За оцінкою спеціалістів, він також належить до невідчутних.

Крім того, 4 лютого о 23:44:36 було зареєстровано землетрус у Дністровському районі Чернівецької області, в межах Сокирянської територіальної громади. Його магнітуда становила 1,7, а глибина осередку — 3 км. Поштовхи були невідчутними для населення.

До того ж, перед цим 2 лютого об 11:47:51 Головний центр спеціального контролю зафіксував землетрус в акваторії Азовського моря поблизу півострова Крим магнітудою 5,1 за шкалою Ріхтера на глибині 10 км, який за класифікацією належить до сильно помірних.

