  1. В Украине

Вблизи Крыма и в нескольких регионах произошла серия землетрясений — что известно

22:36, 10 февраля 2026
Толчки зафиксировали вблизи Крыма, а также в Полтавской и Черновицкой областях.
Главный центр специального контроля сообщил о регистрации нескольких землетрясений в течение первой декады февраля 2026 года — как вблизи территории Украины, так и в отдельных регионах внутри страны.

Самое последнее из них произошло 10 февраля в 06:45:38 — землетрясение магнитудой 3,6 по шкале Рихтера было зафиксировано у побережья Краснодарского края РФ, недалеко от Крыма. Очаг залегал на глубине 9 км. По классификации специалистов, толчки относятся к неощутимым.

Перед этим, 8 февраля в 15:33:29, землетрясение магнитудой 3,0 зафиксировали в Полтавской территориальной громаде. Глубина очага также составила 9 км, а сами толчки классифицировали как слабо ощутимые.

Еще одно землетрясение в этом же районе произошло 6 февраля в 19:46:36. Его магнитуда достигла 3,1, глубина — 9 км. По оценке специалистов, оно также относится к неощутимым.

Кроме того, 4 февраля в 23:44:36 было зарегистрировано землетрясение в Днестровском районе Черновицкой области, в пределах Сокирянской территориальной громады. Его магнитуда составила 1,7, а глубина очага — 3 км. Толчки были неощутимыми для населения.

К тому же, перед этим 2 февраля в 11:47:51 Главный центр специального контроля зафиксировал землетрясение в акватории Азовского моря у полуострова Крым магнитудой 5,1 по шкале Рихтера на глубине 10 км, которое по классификации относится к сильно умеренным.

Украина землетрясение

