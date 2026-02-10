  1. В Україні
АП ВАКС залишила без змін вирок ексголові Дружківського міського суду Молібозі та прокурору Ягупцю

11:47, 10 лютого 2026
Суд підтвердив покарання ексголові Дружківського суду і колишньому прокурору.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін покарання колишньому голові Дружківського міського суду Донецької області та експрокурору місцевої прокуратури.

Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, 10 лютого колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підтримала позицію прокурора САП і залишила без змін у частині покарання вирок ВАКС від 16 грудня 2024 року.

Йдеться про засудження колишнього голови Дружківського міського суду Донецької області Г. Молібогу та колишнього прокурора Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури Донецької області В. Ягупця.

Суд визнав суддю у відставці винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у вигляді 7 років і 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах місцевої влади та місцевого самоврядування строком на два роки, а також із конфіскацією половини належного йому на праві власності майна.

Колишнього прокурора визнано винуватим за ч. 3 ст. 369 КК України та засуджено до 4 років і 6 місяців позбавлення волі.

У САП нагадали, що справа стосується подій грудня 2017 року. Тоді прокурор місцевої прокуратури, використовуючи службові зв’язки, запропонував і передав неправомірну вигоду голові суду за ухвалення рішення про непритягнення двох осіб до адміністративної відповідальності за ст. 130 КУпАП.

У 2018 році Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів звільнила фігуранта справи з органів прокуратури.

Ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців.

