АП ВАКС оставила без изменений приговор экс-главе Дружковского городского суда Молибоге и прокурору Ягупцу

Суд подтвердил наказание экс-главе Дружковского суда и бывшему прокурору.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений наказание бывшему председателю Дружковского городского суда Донецкой области и экс-прокурору местной прокуратуры.

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, 10 февраля коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда поддержала позицию прокурора САП и оставила без изменений в части наказания приговор ВАКС от 16 декабря 2024 года.

Речь идет об осуждении бывшего председателя Дружковского городского суда Донецкой области Г. Молибоги и бывшего прокурора Дружковского отдела Краматорской местной прокуратуры Донецкой области В. Ягупца.

Суд признал судью в отставке виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в органах местной власти и местного самоуправления сроком на два года, а также с конфискацией половины принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Бывшего прокурора признали виновным по ч. 3 ст. 369 УК Украины и приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В САП напомнили, что дело касается событий декабря 2017 года. Тогда прокурор местной прокуратуры, используя служебные связи, предложил и передал неправомерную выгоду председателю суда за принятие решения о непривлечении двух лиц к административной ответственности по ст. 130 КУоАП.

В 2018 году Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров уволила фигуранта дела из органов прокуратуры.

Постановление АП ВАКС вступает в законную силу с момента оглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке непосредственно в Верховный Суд в течение трех месяцев.

