  1. В Украине
  2. / Суд инфо

АП ВАКС оставила без изменений приговор экс-главе Дружковского городского суда Молибоге и прокурору Ягупцу

11:47, 10 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд подтвердил наказание экс-главе Дружковского суда и бывшему прокурору.
АП ВАКС оставила без изменений приговор экс-главе Дружковского городского суда Молибоге и прокурору Ягупцу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений наказание бывшему председателю Дружковского городского суда Донецкой области и экс-прокурору местной прокуратуры.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, 10 февраля коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда поддержала позицию прокурора САП и оставила без изменений в части наказания приговор ВАКС от 16 декабря 2024 года.

Речь идет об осуждении бывшего председателя Дружковского городского суда Донецкой области Г. Молибоги и бывшего прокурора Дружковского отдела Краматорской местной прокуратуры Донецкой области В. Ягупца.

Суд признал судью в отставке виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в органах местной власти и местного самоуправления сроком на два года, а также с конфискацией половины принадлежащего ему на праве собственности имущества.

Бывшего прокурора признали виновным по ч. 3 ст. 369 УК Украины и приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В САП напомнили, что дело касается событий декабря 2017 года. Тогда прокурор местной прокуратуры, используя служебные связи, предложил и передал неправомерную выгоду председателю суда за принятие решения о непривлечении двух лиц к административной ответственности по ст. 130 КУоАП.

В 2018 году Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров уволила фигуранта дела из органов прокуратуры.

Постановление АП ВАКС вступает в законную силу с момента оглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке непосредственно в Верховный Суд в течение трех месяцев.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

судья Верховный Суд САП прокурор решение суда Апелляционная палата ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Гражданам и бизнесу разрешат ввозить генераторы без пошлин и НДС: что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает расширение перечня генераторов, которые на период действия военного положения, но не дольше 1 января 2029 года, будут освобождены от ввозной пошлины.

Правительство предлагает депутатам интегрировать судебно-психиатрическую экспертизу в КУоАП

Законопроект направлен на устранение законодательного пробела, выявленного Европейским судом по правам человека в деле «Заиченко против Украины».

Между законом и сердцем: почему Верховный Суд отказал матери в лишении отца прав

Суд сделал акцент на приоритете интересов ребенка и необходимости комплексной оценки доказательств.

Декриминализация дисциплинарных нарушений в местах несвободы: опубликован правительственный законопроект

Опубликованный законопроект предусматривает декриминализацию дисциплинарных нарушений осужденных и пересмотр порядка применения изоляционных мер в местах лишения свободы.

Риелторов хотят вывести из «тени»: в Раде готовят новый законопроект

В парламенте планируют изменить правила на рынке аренды жилья, совместив налоговые послабления с регулированием риелторских услуг.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]