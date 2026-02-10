Зарплата практиканта і податки: чи обов’язкове утримання ПДФО

Підприємство, виплачуючи зарплату практиканту за студентським трудовим договором, зобов’язане утримувати ПДФО та сплачувати його до бюджету як податковий агент.

Податкова служба в Івано-Франківській області розповідає, чи має підприємство утримувати ПДФО із зарплати практиканта.

Зазначається, що відповідно до ст. 164 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування ПДФО є будь-який дохід фізичної особи, який було нараховано, виплачено або надано протягом звітного податкового періоду.

Водночас Податковий кодекс визначає, що податковим агентом з ПДФО виступає юридична особа, її відокремлені підрозділи, самозайняті особи, представництва нерезидентів та інші суб’єкти, які здійснюють виплату доходів фізичним особам. Такі платники зобов’язані нараховувати, утримувати та перераховувати податок до бюджету за рахунок доходів фізичної особи, вести податковий облік, подавати звітність до контролюючих органів і нести відповідальність у разі порушення вимог законодавства.

При цьому практична підготовка здобувачів професійної освіти здійснюється на підставі договорів, укладених між закладами професійної освіти та підприємствами, установами чи іншими суб’єктами господарювання.

Частиною 6 ст. 17 Закону України від 21.08.2025 №4574-IX «Про професійну освіту» передбачено, що практична підготовка здобувачів професійної освіти у закладі професійної освіти, установах, організаціях, на підприємствах, в інших суб’єктах господарювання може передбачати виплату винагороди.

Винагорода за виконану роботу в межах проходження практичної підготовки перераховується на рахунок здобувача професійної освіти на підставі студентського трудового договору відповідно до законодавства.

Таким чином, підприємство при нарахуванні заробітної плати здобувачу професійної освіти за виконану ним роботу в межах проходження виробничої практики на підставі укладеного студентського трудового договору та договору із закладом професійної освіти зобов’язане як податковий агент утримати із суми такого доходу податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відс. та перерахувати його до бюджету у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до пп. 21 п. 3 розд. Х Прикінцеві та перехідні положення Закону №4574 механізм розподілу заробітної плати за виробниче навчання, виробничу практику та інші види практичного навчання здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що діяв на день набрання чинності Законом №4574 (12.09.2025), відповідно до ч. 9 ст. 50 Закону України від 10.02.1998 №103/98-ВР «Про професійну (професійно-технічну) освіту» продовжує діяти для здобувачів професійної освіти, які вступили до закладу професійної (професійно-технічної) освіти до 1 січня 2026 року, а саме:

50 відс. заробітної плати за виробниче навчання, виробничу практику та інші види практичного навчання здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти направляється на рахунок закладу освіти для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист здобувачів освіти, проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

