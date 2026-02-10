  1. В Украине

Зарплата практиканта и налоги: обязательно ли удержание НДФЛ

20:12, 10 февраля 2026
Предприятие, выплачивая зарплату практиканту по студенческому трудовому договору, обязано удерживать НДФЛ и уплачивать его в бюджет как налоговый агент.
Налоговая служба в Ивано-Франковской области разъясняет, обязано ли предприятие удерживать НДФЛ из заработной платы практиканта.

Отмечается, что в соответствии со ст. 164 Налогового кодекса Украины объектом налогообложения НДФЛ является любой доход физического лица, который был начислен, выплачен или предоставлен в течение отчетного налогового периода.

В то же время Налоговый кодекс определяет, что налоговым агентом по НДФЛ является юридическое лицо, его обособленные подразделения, самозанятые лица, представительства нерезидентов и другие субъекты, осуществляющие выплату доходов физическим лицам. Такие плательщики обязаны начислять, удерживать и перечислять налог в бюджет за счет доходов физического лица, вести налоговый учет, подавать отчетность в контролирующие органы и нести ответственность в случае нарушения требований законодательства.

При этом практическая подготовка соискателей профессионального образования осуществляется на основании договоров, заключенных между учреждениями профессионального образования и предприятиями, учреждениями или другими субъектами хозяйствования.

Частью 6 ст. 17 Закона Украины от 21.08.2025 №4574-IX «О профессиональном образовании» предусмотрено, что практическая подготовка соискателей профессионального образования в учреждении профессионального образования, учреждениях, организациях, на предприятиях и у других субъектов хозяйствования может предусматривать выплату вознаграждения.

Вознаграждение за выполненную работу в рамках прохождения практической подготовки перечисляется на счет соискателя профессионального образования на основании студенческого трудового договора в соответствии с законодательством.

Таким образом, предприятие при начислении заработной платы соискателю профессионального образования за выполненную им работу в рамках прохождения производственной практики на основании заключенного студенческого трудового договора и договора с учреждением профессионального образования обязано как налоговый агент удержать из суммы такого дохода налог на доходы физических лиц по ставке 18 проц. и перечислить его в бюджет в порядке, установленном ст. 168 НКУ.

Кроме того, следует отметить, что в соответствии с пп. 21 п. 3 разд. Х Заключительные и переходные положения Закона №4574 механизм распределения заработной платы за производственное обучение, производственную практику и другие виды практического обучения соискателей образования учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, действовавший на день вступления в силу Закона №4574 (12.09.2025), согласно ч. 9 ст. 50 Закона Украины от 10.02.1998 №103/98-ВР «О профессиональном (профессионально-техническом) образовании» продолжает действовать для соискателей профессионального образования, поступивших в учреждение профессионального (профессионально-технического) образования до 1 января 2026 года, а именно:

50 проц. заработной платы за производственное обучение, производственную практику и другие виды практического обучения соискателей образования учреждений профессионального (профессионально-технического) образования направляется на счет учреждения образования для осуществления его уставной деятельности, укрепления учебно-материальной базы, на социальную защиту соискателей образования, проведение культурно-массовой и физкультурно-спортивной работы.

зарплата налоговая

