  1. В Україні

У Черкасах чоловік кинув боєприпас у представників ТЦК і правоохоронців

14:02, 10 лютого 2026
55-річного чоловіка зупинили для перевірки військово-облікових документів.
фото: поліція
У Черкасах чоловік кинув у бік військових ТЦК і поліцейських боєприпас, після чого стався вибух. Про це розповіли у поліції.

Як стало відомо, інцидент стався 9 лютого під час заходів з оповіщення громадян. Спільний наряд ТЦК і поліції зупинив чоловіка для перевірки військово-облікових документів. В цей час чоловік поводився агресивно і кинув у бік військових і правоохоронців предмет, схожий на гранату. Тип боєприпасу наразі встановлюють експерти.

Поліцейські встановили особу правопорушника, ним виявився 55-річний місцевий мешканець.

У поліції додали, що зараз вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру. Йому загрожує від 9 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

поліція напад Черкаси ТЦК мобілізація

