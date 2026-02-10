В Черкассах мужчина бросил боеприпас в представителей ТЦК и правоохранителей

55-летний мужчина был остановлен для проверки военно-учетных документов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкассах мужчина бросил в сторону военных ТЦК и полицейских боеприпас, после чего произошел взрыв. Об этом рассказали в полиции.

Как стало известно, инцидент произошел 9 февраля во время мер по уведомлению граждан. Совместный наряд ТЦК и полиции остановил мужчину для проверки военно-учетных документов. В это время мужчина вел себя агрессивно и бросил в сторону военных и стражей порядка предмет, похожий на гранату. Тип боеприпаса устанавливают эксперты.

Полицейские установили личность правонарушителя, им оказался 55-летний местный житель.

В полиции добавили, что сейчас решается вопрос по поводу сообщения мужчине о подозрении. Ему грозит от 9 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.