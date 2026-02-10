  1. В Україні

Оклади від 29 до 37 тисяч гривень: ВАКС повідомив про наявність вакантних посад

19:00, 10 лютого 2026
ВАКС шукає головного спеціаліста відділу комунікацій та секретаря судового засідання управління забезпечення судового процесу.
Вищий антикорупційний суд повідомив про наявність двох вакантних посад.

Суд запрошує кандидатів для працевлаштування без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом, на період дії воєнного стану на строк до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану.

«Просимо подавати резюме на електронну адресу [email protected] до 23 лютого 2026 року.

У резюме обов’язково зазначайте посаду, на яку бажаєте працевлаштуватися, та контактну інформацію (телефон, електронна пошта).

За результатами опрацювання резюме, ми відберемо ті, які відповідають нашому запиту, та запросимо відібраних кандидатів на співбесіду. Резюме кандидатів, які не мають відповідної освіти, розглядатись не будуть», - заявили у суді.

Перелік вакантних посад:

головний спеціаліст відділу комунікацій:

  • посадовий оклад – 37 939,00 грн;

надбавки та премії відповідно до законодавства про державну службу

строкове, на період до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

  • секретар судового засідання управління забезпечення судового процесу:

посадовий оклад – 29 184,00 грн;

надбавки та премії відповідно до законодавства про державну службу

строково, на період до призначення на цю посаду переможця конкурсу, але не більше ніж 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану

суд ВАКС вакансії

