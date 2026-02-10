Оклады от 29 до 37 тысяч гривен: ВАКС сообщил о наличии вакантных должностей

ВАКС ищет главного специалиста отдела коммуникаций и секретаря судебного заседания управления обеспечения судебного процесса.

Высший антикоррупционный суд сообщил о наличии двух вакантных должностей.

Суд приглашает кандидатов для трудоустройства без конкурсного отбора, обязательность которого предусмотрена законом, на период действия военного положения — на срок до назначения на эту должность победителя конкурса или до истечения 12 месяцев со дня прекращения либо отмены военного положения.

«Просим направлять резюме на электронный адрес [email protected]

до 23 февраля 2026 года.

В резюме обязательно указывайте должность, на которую желаете трудоустроиться, а также контактную информацию (телефон, электронная почта).

По результатам обработки резюме мы отберем те, которые соответствуют нашему запросу, и пригласим отобранных кандидатов на собеседование. Резюме кандидатов, не имеющих соответствующего образования, рассматриваться не будут», — заявили в суде.

Перечень вакантных должностей:

главный специалист отдела коммуникаций:

должностной оклад — 37 939,00 грн;

надбавки и премии в соответствии с законодательством о государственной службе;

срочно, на период до назначения на эту должность победителя конкурса или до истечения 12 месяцев со дня прекращения либо отмены военного положения.

секретарь судебного заседания управления обеспечения судебного процесса:

должностной оклад — 29 184,00 грн;

надбавки и премии в соответствии с законодательством о государственной службе;

срочно, на период до назначения на эту должность победителя конкурса, но не более чем 12 месяцев со дня прекращения либо отмены военного положения.

