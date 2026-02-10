Як отримати посвідчення УБД: покроковий алгоритм для військовослужбовців

Хто може подати документи, куди звертатися та в які строки ухвалюють рішення.

Рівненський обласний ТЦК та СП роз’яснив порядок отримання посвідчення учасника бойових дій. Процедура передбачає кілька шляхів подання документів — через командування військових частин, безпосередньо військовослужбовцями або звільненими з військової служби особами, їхніх уповноважених представників, а також через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Документи розглядають відповідні комісії у визначені законодавством строки з подальшим ухваленням рішення та видачею посвідчення УБД.

Порядок отримання посвідчення УБД

Документи на розгляд відповідної комісії можуть бути подані: командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) або іншим керівником підприємства, установи чи організації (за місцем проходження військової служби військовослужбовця).

Командир (начальник) за підпорядкованістю, подає на розгляд відповідної комісії документи, які визначені у Переліку, на підлеглий особовий склад.

Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій після отримання клопотання командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу) з документами, зобов’язані:

зареєструвати їх у спеціальній книзі обліку;

у місячний строк з дня отримання розглянути та довести прийняте комісією рішення до відповідного командира (начальника);

передають посвідчення УБД до військової частини.

Командир (начальник) організовує видачу отриманих посвідчень УБД особисто військовослужбовцям, про що інформує комісію.

Військовослужбовцем (особою звільненою з військової служби) особисто в паперовій або електронній формі

Військовослужбовець подає заяву (звернення) в паперовій або електронній формі до Комісії із зазначенням відомостей, необхідних для надання статусу учасника бойових дій, або додає копії відповідних документів (за наявності), засвідчених підписом суб’єкта звернення.

Військовослужбовець (особа, звільнена з військової служби) може підписати заяву (звернення) до Комісії, використовуючи Портал Дія, шляхом накладення віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”) особи та подати їх на адресу електронної пошти: [email protected].

Через інтернет, з накладенням електронного цифрового підпису, згенерованого встановленим порядком, на адресу електронної пошти для надсилання звернень: [email protected].

Через поштові відділення національних операторів поштового зв’язку заяву (звернення) в паперовій формі на адресу відповідної Комісії. Заява (звернення) подається на адресу Комісії того органу військового управління, якому підпорядкована військова частина, де військовослужбовець проходить або проходив військову службу. Якщо Ви не знаєте якому ОВУ підпорядкована Ваша військова частина, заява (звернення) направляється не на Комісію, а на адресу виду (роду) військ, якому вона підпорядкована або Міністерства оборони України.

Через уповноваженого представника військовослужбовця в паперовій або електронній формі

Представник військовослужбовця може подати заяву (див. додаток 29) в паперовій або електронній формі до Комісії із зазначенням відомостей, необхідних для надання статусу учасника бойових дій, або додає копії відповідних документів (за наявності), засвідчених своїм підписом.

Представник може підписати заяву (звернення) до Комісії, використовуючи Портал Дія, шляхом накладення віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”) особи та подати їх на адресу електронної пошти: [email protected].

Через інтернет, з накладенням електронного цифрового підпису, згенерованого встановленим порядком, на адресу електронної пошти для надсилання звернень: [email protected].

Через поштові відділення національних операторів поштового зв’язку заяву (звернення) в паперовій формі на адресу відповідної Комісії. Заява (звернення) подається на адресу Комісії того органу військового управління, якому підпорядкована військова частина, де військовослужбовець проходить або проходив військову службу. Якщо Ви не знаєте якому ОВУ підпорядкована Ваша військова частина, заява (звернення) направляється не на Комісію, а на адресу виду (роду) військ, якому вона підпорядкована або Міністерства оборони України.

До документів для отримання статусу УБД у випадку подачі документів уповноваженим представником також додається згода від військовослужбовця на збір та обробку персональних даних в 1 прим та довіреність, видана в порядку, встановленому законодавством в 1 прим.

Через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за його місцем реєстрації (перебування на військовому обліку).

Звільнений з військової служби військовослужбовець подає до ТЦК та СП за місцем реєстрації (перебування на військовому обліку) заяву та комплект документів, які визначені у Переліку.

Відповідні підрозділи соціального забезпечення ТЦК та СП після отримання від військовозобов’язаного заяви з документами:

реєструють їх в спеціальній книзі обліку;

перевіряють чи документи містять достатні докази та підтверджуючі факти виконання особисто заявником або у складі військової частини бойових (службових) завдань, проведення розвідувальних заходів та їх відповідність вимогам нормативно-правових актів (керівним документам);

за потреби, роблять запити до військових частин або до архівних установ;

після оформлення направляють їх на розгляд відповідної комісії.

Комісії після отримання рапорту (заяви) з документами зобов’язані:

зареєструвати їх в спеціальній книзі обліку;

у місячний строк з дня отримання розглянути їх та довести прийняте комісією рішення до особи через ТЦК та СП.

Підрозділи соціального забезпечення ТЦК та СП після отримання рішення комісії про надання особі статусу учасника бойових дій:

організовують доведення рішення комісії до відповідної особи;

організовують роботу з видачі посвідчення УБД особисто заявнику;

інформують про видачу посвідчення УБД до відповідної комісії.

