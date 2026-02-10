Как получить удостоверение УБД: пошаговый алгоритм для военнослужащих

Кто может подать документы, куда обращаться и в какие сроки принимают решение.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский областной ТЦК и СП разъяснил порядок получения удостоверения участника боевых действий. Процедура предусматривает несколько путей подачи документов — через командование воинских частей, непосредственно военнослужащими или лицами, уволенными с военной службы, их уполномоченными представителями, а также через территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Документы рассматриваются соответствующими комиссиями в определенные законодательством сроки с последующим принятием решения и выдачей удостоверения УБД.

Порядок получения удостоверения УБД

Документы на рассмотрение соответствующей комиссии могут быть поданы: командиром (начальником) воинской части (органа, подразделения) или другим руководителем предприятия, учреждения или организации (по месту прохождения военной службы военнослужащего).

Командир (начальник) по подчиненности подает на рассмотрение соответствующей комиссии документы, определенные в Перечне, на подчиненный личный состав.

Комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий после получения ходатайства командира (начальника) воинской части (органа, подразделения) с документами обязаны:

зарегистрировать их в специальной книге учета;

в месячный срок со дня получения рассмотреть и довести принятое комиссией решение до соответствующего командира (начальника);

передать удостоверения УБД в воинскую часть.

Командир (начальник) организует выдачу полученных удостоверений УБД лично военнослужащим, о чем информирует комиссию.

Военнослужащим (лицом, уволенным с военной службы) лично в бумажной или электронной форме

Военнослужащий подает заявление (обращение) в бумажной или электронной форме в Комиссию с указанием сведений, необходимых для предоставления статуса участника боевых действий, или прилагает копии соответствующих документов (при наличии), заверенные подписью субъекта обращения.

Военнослужащий (лицо, уволенное с военной службы) может подписать заявление (обращение) в Комиссию, используя Портал Дия, путем наложения удаленной квалифицированной электронной подписи «Дия.Пидпис» («Дия ID») лица и подать их на адрес электронной почты: [email protected].

Через интернет, с наложением электронной цифровой подписи, сгенерированной установленным порядком, на адрес электронной почты для направления обращений: [email protected].

Через почтовые отделения национальных операторов почтовой связи заявление (обращение) в бумажной форме на адрес соответствующей Комиссии. Заявление (обращение) подается на адрес Комиссии того органа военного управления, которому подчинена воинская часть, где военнослужащий проходит или проходил военную службу. Если Вы не знаете, какому ОВУ подчинена Ваша воинская часть, заявление (обращение) направляется не в Комиссию, а на адрес вида (рода) войск, которому она подчинена, или Министерства обороны Украины.

Через уполномоченного представителя военнослужащего в бумажной или электронной форме

Представитель военнослужащего может подать заявление (см. приложение 29) в бумажной или электронной форме в Комиссию с указанием сведений, необходимых для предоставления статуса участника боевых действий, или прилагает копии соответствующих документов (при наличии), заверенные своей подписью.

Представитель может подписать заявление (обращение) в Комиссию, используя Портал Дия, путем наложения удаленной квалифицированной электронной подписи «Дия.Пидпис» («Дия ID») лица и подать их на адрес электронной почты: [email protected].

Через интернет, с наложением электронной цифровой подписи, сгенерированной установленным порядком, на адрес электронной почты для направления обращений: [email protected].

Через почтовые отделения национальных операторов почтовой связи заявление (обращение) в бумажной форме на адрес соответствующей Комиссии. Заявление (обращение) подается на адрес Комиссии того органа военного управления, которому подчинена воинская часть, где военнослужащий проходит или проходил военную службу. Если Вы не знаете, какому ОВУ подчинена Ваша воинская часть, заявление (обращение) направляется не в Комиссию, а на адрес вида (рода) войск, которому она подчинена, или Министерства обороны Украины.

К документам для получения статуса УБД в случае подачи документов уполномоченным представителем также прилагается согласие от военнослужащего на сбор и обработку персональных данных в 1 экз. и доверенность, выданная в порядке, установленном законодательством, в 1 экз.

Через территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту его регистрации (пребывания на воинском учете).

Уволенный с военной службы военнослужащий подает в ТЦК и СП по месту регистрации (пребывания на воинском учете) заявление и комплект документов, определенных в Перечне.

Соответствующие подразделения социального обеспечения ТЦК и СП после получения от военнообязанного заявления с документами:

регистрируют их в специальной книге учета;

проверяют, содержат ли документы достаточные доказательства и подтверждающие факты выполнения лично заявителем или в составе воинской части боевых (служебных) заданий, проведения разведывательных мероприятий и их соответствие требованиям нормативно-правовых актов (руководящих документов);

при необходимости делают запросы в воинские части или архивные учреждения;

после оформления направляют их на рассмотрение соответствующей комиссии.

Комиссии после получения рапорта (заявления) с документами обязаны:

зарегистрировать их в специальной книге учета;

в месячный срок со дня получения рассмотреть их и довести принятое комиссией решение до лица через ТЦК и СП.

Подразделения социального обеспечения ТЦК и СП после получения решения комиссии о предоставлении лицу статуса участника боевых действий:

организуют доведение решения комиссии до соответствующего лица;

организуют работу по выдаче удостоверения УБД лично заявителю;

информируют о выдаче удостоверения УБД соответствующую комиссию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.