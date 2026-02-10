Як влада працює зі зверненнями громадян: Рахункова палата розпочала перевірку
Рахункова палата перевірить, чи ефективно органи влади працюють зі зверненнями громадян.
Зокрема, як вказує відомство, розпочався аудит діяльності (ефективності) на тему «Ефективність організації роботи зі зверненнями громадян в органах державного управління: проблеми та шляхи удосконалення».
Звернення громадян – ключовий інструмент демократичного урядування, що забезпечує зворотний зв’язок між суспільством і владою та сприяє прозорості, підзвітності й ефективності державної політики. До того ж забезпечення відкритості органів влади важливе в рамках євроінтеграційного процесу. Тому інституція внесла це питання до плану своєї роботи.
Аудит спрямований на підвищення ефективності державного управління, удосконалення процесів роботи із зверненнями громадян з метою покращення якості надання відповідних послуг та водночас економного витрачання ресурсів держави.
У межах контрольного заходу аудитори оцінять:
- ефективність організації роботи зі зверненнями громадян в органах державного управління;
- результативність впровадження сучасних інструментів та підходів до роботи із зверненнями громадян за принципом «єдиного вікна».
До здійснення цього контрольного заходу залучені державні аудитори Департаменту контролю (аудиту) у сфері виконання загальнодержавних функцій, цифрової трансформації, управління державним майном та захисту економіки Рахункової палати.
Відповідальний за аудит – член Рахункової палати Кирило Клименко.
Розгляд звіту за результатами аудиту планується на засіданні Рахункової палати 28 липня 2026 року.
