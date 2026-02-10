Как власть работает с обращениями граждан: Счетная палата начала проверку

Аудит охватит эффективность обработки обращений и внедрение принципа «единого окна».

Счетная палата проверит, насколько эффективно органы власти работают с обращениями граждан.

В частности, как указывает ведомство, начался аудит деятельности (эффективности) на тему «Эффективность организации работы с обращениями граждан в органах государственного управления: проблемы и пути совершенствования».

Обращения граждан — ключевой инструмент демократического управления, обеспечивающий обратную связь между обществом и властью и способствующий прозрачности, подотчетности и эффективности государственной политики. Кроме того, обеспечение открытости органов власти важно в рамках евроинтеграционного процесса. Поэтому институция включила этот вопрос в план своей работы.

Аудит направлен на повышение эффективности государственного управления, совершенствование процессов работы с обращениями граждан с целью улучшения качества предоставления соответствующих услуг и одновременно экономного расходования ресурсов государства.

В рамках контрольного мероприятия аудиторы оценят:

эффективность организации работы с обращениями граждан в органах государственного управления;

результативность внедрения современных инструментов и подходов к работе с обращениями граждан по принципу «единого окна».

К проведению этого контрольного мероприятия привлечены государственные аудиторы Департамента контроля (аудита) в сфере выполнения общегосударственных функций, цифровой трансформации, управления государственным имуществом и защиты экономики Счетной палаты.

Ответственный за аудит — член Счетной палаты Кирилл Клименко.

Рассмотрение отчета по результатам аудита планируется на заседании Счетной палаты 28 июля 2026 года.

