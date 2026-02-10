Как власть работает с обращениями граждан: Счетная палата начала проверку
Счетная палата проверит, насколько эффективно органы власти работают с обращениями граждан.
В частности, как указывает ведомство, начался аудит деятельности (эффективности) на тему «Эффективность организации работы с обращениями граждан в органах государственного управления: проблемы и пути совершенствования».
Обращения граждан — ключевой инструмент демократического управления, обеспечивающий обратную связь между обществом и властью и способствующий прозрачности, подотчетности и эффективности государственной политики. Кроме того, обеспечение открытости органов власти важно в рамках евроинтеграционного процесса. Поэтому институция включила этот вопрос в план своей работы.
Аудит направлен на повышение эффективности государственного управления, совершенствование процессов работы с обращениями граждан с целью улучшения качества предоставления соответствующих услуг и одновременно экономного расходования ресурсов государства.
В рамках контрольного мероприятия аудиторы оценят:
- эффективность организации работы с обращениями граждан в органах государственного управления;
- результативность внедрения современных инструментов и подходов к работе с обращениями граждан по принципу «единого окна».
К проведению этого контрольного мероприятия привлечены государственные аудиторы Департамента контроля (аудита) в сфере выполнения общегосударственных функций, цифровой трансформации, управления государственным имуществом и защиты экономики Счетной палаты.
Ответственный за аудит — член Счетной палаты Кирилл Клименко.
Рассмотрение отчета по результатам аудита планируется на заседании Счетной палаты 28 июля 2026 года.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.