Хто найчастіше запізнюється з деклараціями: НАЗК розповіло, де найбільше проблем

Під час кампанії декларування найбільше порушень фіксують серед звільнених працівників і тих, хто перебуває у тривалих відпустках.

Національне агентство з питань запобігання корупції під час кампанії декларування–2026 звернуло увагу керівників державних органів та уповноважених підрозділів із питань запобігання та виявлення корупції на необхідність мінімізувати випадки неподання або несвоєчасного подання декларацій.

Закон України «Про запобігання корупції» покладає на державні органи обов’язок перевіряти факт подання декларацій суб’єктами декларування та повідомляти НАЗК про випадки порушення строків або неподання.

Виконання цього завдання, відповідно до Закону, забезпечують уповноважені підрозділи, які також відповідають за надання методичної та консультаційної допомоги працівникам.

Аналіз попередньої кампанії декларування за 2024 рік засвідчив: кількість випадків несвоєчасного подання або неподання декларацій залишається значною. Найчастіше вимоги закону порушують звільнені працівники. Йдеться, зокрема, про:

декларацію при звільненні, яку необхідно подати протягом 30 календарних днів після припинення служби;

щорічну декларацію після звільнення — до 1 квітня року, що настає після звільнення.

З метою мінімізації випадків неподання декларацій НАЗК рекомендує:

проводити роз’яснювальну роботу із кожним суб’єктом декларування, що звільняється, надавати йому необхідну методичну допомогу;

вести облік усіх звільнених працівників та тримати контакт з ними до подання ними усіх передбачених Законом декларацій чи подальшого працевлаштування, що також передбачає обов’язок декларування.

Особливу увагу слід приділити також тим, хто перебуває у відпустках по догляду за дитиною — тимчасовий відрив від публічної служби підвищує можливості забути про своєчасне подання щорічної декларації.

