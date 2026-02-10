  1. В Украине

Кто чаще всего опаздывает с декларациями: НАЗК рассказало, где больше всего проблем

17:12, 10 февраля 2026
Во время кампании декларирования больше всего нарушений фиксируют среди уволенных работников и тех, кто находится в длительных отпусках.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции во время кампании декларирования–2026 обратило внимание руководителей государственных органов и уполномоченных подразделений по вопросам предотвращения и выявления коррупции на необходимость минимизировать случаи неподачи или несвоевременной подачи деклараций.

Закон Украины «О предотвращении коррупции» возлагает на государственные органы обязанность проверять факт подачи деклараций субъектами декларирования и сообщать НАЗК о случаях нарушения сроков или неподачи.

Выполнение этой задачи, в соответствии с Законом, обеспечивают уполномоченные подразделения, которые также отвечают за предоставление методической и консультационной помощи работникам.

Анализ предыдущей кампании декларирования за 2024 год показал: количество случаев несвоевременной подачи или неподачи деклараций остается значительным. Чаще всего требования закона нарушают уволенные работники. Речь идет, в частности, о:

  • декларации при увольнении, которую необходимо подать в течение 30 календарных дней после прекращения службы;
  • ежегодной декларации после увольнения — до 1 апреля года, следующего после увольнения.

С целью минимизации случаев неподачи деклараций НАЗК рекомендует:

  • проводить разъяснительную работу с каждым субъектом декларирования, который увольняется, предоставлять ему необходимую методическую помощь;
  • вести учет всех уволенных работников и поддерживать контакт с ними до подачи ими всех предусмотренных Законом деклараций либо дальнейшего трудоустройства, которое также предусматривает обязанность декларирования.

Особое внимание следует уделить также тем, кто находится в отпусках по уходу за ребенком — временный отрыв от публичной службы повышает возможности забыть о своевременной подаче ежегодной декларации.

