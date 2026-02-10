У Києві судитимуть зловмисників, які привласнювали та перепродавали житло

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

У Києві правоохоронці викрили аферу з незаконного привласнення квартир. Розробив злочинну схему 58-річний киянин, який залучив спільників віком від 40 до 60 років. Про це повідомила поліція Києва.

Зловмисники підбирали житло, власники якого померли, були недієздатними або ж квартири належали самотнім людям чи громадянам похилого віку, підробляли документи й у подальшому, видаючи себе за законних власників, продавали нерухомість, а отримані кошти розподіляли між собою.

Під час розслідування слідчі довели причетність фігурантів до 8 епізодів привласнення квартир та приватних будинків у різних районах столиці, на яких вони збагатились більш ніж на 8 млн гривень.

Чотирьом учасникам організованої групи слідчі повідомили про підозру. Наразі обвинувальні акти скеровано до суду.

Тепер зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

