В Киеве будут судить злоумышленников, которые присваивали и перепродавали жилье

В Киеве правоохранители разоблачили аферу по незаконному присвоению квартир. Преступную схему разработал 58-летний киевлянин, который привлек сообщников в возрасте от 40 до 60 лет. Об этом сообщила полиция Киева.

Злоумышленники подбирали жилье, владельцы которого умерли, были недееспособными, либо квартиры принадлежали одиноким людям или гражданам пожилого возраста. Они подделывали документы и в дальнейшем, выдавая себя за законных владельцев, продавали недвижимость, а полученные средства распределяли между собой.

В ходе расследования следователи доказали причастность фигурантов к 8 эпизодам присвоения квартир и частных домов в разных районах столицы, на которых они обогатились более чем на 8 млн гривен.

Четырем участникам организованной группы следователи сообщили о подозрении. В настоящее время обвинительные акты направлены в суд.

Теперь злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

