  1. В Україні

На кордоні з Молдовою викрили чоловіка, який намагався виїхати за фальшивим документом

23:30, 10 лютого 2026
Чоловік підробив свідоцтво про шлюб.
На кордоні з Молдовою викрили чоловіка, який намагався виїхати за фальшивим документом
Фото: ДПСУ
На кордоні з Молдовою прикордонники викрили чоловіка, який намагався виїхати за кордон за фальшивим документом. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«Через пункт пропуску Мамалига до Молдови в пішому порядку прямував житель Хмельниччини 1989 року народження. В якості підстави для виїзду за кордон чоловік назвав супровід дружини, яка слідує разом з ним та з дитинства має інвалідність», - заявили у відомстві.

Під час вивчення документів, наданих на прикордонний контроль, прикордонники виявили, що свідоцтво про шлюб пари, який, ніби то, був зареєстрований влітку минулого року, має ознаки підробки. «Документ» надрукований на звичайному папері без мікротексту та інших захисних елементів. Частина даних, що містяться в свідоцтві, надрукована поверх печатки.

В ході спілкування з громадянами охоронці кордону з’ясували, що вони майже нічого не знають один про одного. Крім цього, чоловік помітно нервував.

За фактом виявлення підробленого документу до правоохоронних органів направлено повідомлення за статтею 358 Кримінального кодексу України. Порушників передано представникам Національної поліції.

Державна прикордонна служба

