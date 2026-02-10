  1. В Украине

На границе с Молдовой разоблачили мужчину, который пытался выехать по поддельному документу

23:30, 10 февраля 2026
Мужчина подделал свидетельство о браке.
Фото: ГПСУ
На границе с Молдовой пограничники разоблачили мужчину, который пытался выехать за границу по поддельному документу. Об этом сообщило Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

«Через пункт пропуска Мамалыга в пешем порядке в Молдову направлялся житель Хмельницкой области 1989 года рождения. В качестве основания для выезда за границу мужчина указал сопровождение жены, которая следует вместе с ним и с детства имеет инвалидность», — заявили в ведомстве.

Во время изучения документов, предоставленных для пограничного контроля, пограничники обнаружили, что свидетельство о браке пары, которое якобы было зарегистрировано летом прошлого года, имеет признаки подделки. «Документ» напечатан на обычной бумаге без микротекста и других защитных элементов. Часть данных, содержащихся в свидетельстве, напечатана поверх печати.

В ходе общения с гражданами пограничники установили, что они почти ничего не знают друг о друге. Кроме того, мужчина заметно нервничал.

По факту выявления поддельного документа в правоохранительные органы направлено сообщение по статье 358 Уголовного кодекса Украины. Нарушителей передали представителям Национальной полиции.

Государственная пограничная служба

