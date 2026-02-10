Смертельна ДТП на трасі Київ–Чоп: учасником аварії був бізнесмен Ігор Мазепа

Засновник інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа став учасником смертельної дорожньо-транспортної пригоди на Житомирщині.

Відомий український бізнесмен, засновник інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа став учасником смертельної дорожньо-транспортної пригоди на Житомирщині 9 лютого. Внаслідок аварії загинув пішохід.

Про ДТП Мазепа повідомив вранці 10 лютого. За його словами, аварія сталася під час повернення до Києва Житомирською трасою. Бізнесмен зазначив, що наразі співпрацює зі слідством і готовий надати всі необхідні пояснення після встановлення обставин події.

Ігор Мазепа наголосив, що на момент аварії не перебував у стані втоми, не вживав жодних заборонених водіям речовин і не порушував правил дорожнього руху. За його словами, це підтвердила медична експертиза, проведена на місці події.

У поліції заявили, що дорожньо-транспортна пригода трапилася 9 лютого близько 19:30 на 204 кілометрі автодороги Київ–Чоп, поблизу села Кам’яний Майдан Звягельського району.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля Mercedes-Benz, 49-річний киянин, рухався у напрямку міста Житомира. На неосвітленій ділянці дороги він допустив наїзд на 60-річного жителя громади, який перетинав проїзну частину.

На жаль, унаслідок ДТП пішохід помер дорогою до лікарні.

Слідчі ГУНП в Житомирській області розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Триває встановлення всіх причин та обставин події.

