Смертельное ДТП на трассе Киев–Чоп: участником аварии был бизнесмен Игорь Мазепа

Известный украинский бизнесмен, основатель инвесткомпании Concorde Capital Игорь Мазепа стал участником смертельного дорожно-транспортного происшествия в Житомирской области 9 февраля. В результате аварии погиб пешеход.

О ДТП Мазепа сообщил утром 10 февраля. По его словам, авария произошла во время возвращения в Киев по Житомирской трассе. Бизнесмен отметил, что сейчас сотрудничает со следствием и готов предоставить все необходимые объяснения после установления обстоятельств происшествия.

Игорь Мазепа подчеркнул, что на момент аварии не находился в состоянии усталости, не употреблял никаких запрещенных водителям веществ и не нарушал правил дорожного движения. По его словам, это подтвердила медицинская экспертиза, проведенная на месте происшествия.

В полиции сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 9 февраля около 19:30 на 204-м километре автодороги Киев–Чоп, вблизи села Каменный Майдан Звягельского района.

По предварительным данным правоохранительных органов, водитель автомобиля Mercedes-Benz, 49-летний житель Киева, двигался в направлении города Житомира. На неосвещенном участке дороги он совершил наезд на 60-летнего жителя громады, который пересекал проезжую часть.

К сожалению, в результате ДТП пешеход скончался по дороге в больницу.

Следователи ГУНП в Житомирской области начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Продолжается установление всех причин и обстоятельств происшествия.

