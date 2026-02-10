Коригувала удари по Покровську: колишню працівницю суду засудили за держзраду

Завдання ворога виконувала колишня секретарка місцевого суду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України повідомила про засудження до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишньої працівниці суду, яка співпрацювала з російською воєнною розвідкою та допомагала коригувати удари по Покровську на Донеччині.

Як зазначили в СБУ, вирок винесено за матеріалами контррозвідки та слідчих. Жінку затримали у березні 2025 року на території Донецької області. Слідством було встановлено, що вона передавала ворогу розвіддані для наведення повітряних атак на позиції Сил оборони України на Покровському напрямку.

За даними правоохоронців, засуджена фіксувала координати запасних командних пунктів українських військ, а також стратегічних мостів, які використовуються для транспортування важкого озброєння ЗСУ. Для збору інформації вона пересувалася громадським транспортом поблизу районного центру та відстежувала можливі цілі.

СБУ з’ясувала, що жінка раніше працювала секретаркою місцевого суду та чекала на повну окупацію регіону. До співпраці з російськими спецслужбами її залучив однокласник — бойовик збройних формувань РФ. Після кожної «розвідвилазки» агентка надсилала кураторам текстові повідомлення з геолокаціями українських об’єктів.

Правоохоронці викрили зрадницю на початковому етапі її контактів із російською воєнною розвідкою та затримали за місцем проживання.

Суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.