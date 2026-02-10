  1. В Украине

Корректировала удары по Покровску: бывшую сотрудницу суда осудили за госизмену

17:01, 10 февраля 2026
Задачу врага выполняла бывшая секретарша местного суда.
Служба безопасности Украины сообщила о вынесении приговора в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества бывшей сотруднице суда, которая сотрудничала с российской военной разведкой и помогала корректировать удары по Покровску в Донецкой области.

Как отметили в СБУ, приговор вынесен на основании материалов контрразведки и следственных органов. Женщину задержали в марте 2025 года на территории Донецкой области. Следствием установлено, что она передавала противнику разведывательные данные для наведения воздушных атак на позиции Сил обороны Украины на Покровском направлении.

По данным правоохранителей, осужденная фиксировала координаты запасных командных пунктов украинских войск, а также стратегических мостов, которые используются для транспортировки тяжелого вооружения ВСУ. Для сбора информации она передвигалась общественным транспортом вблизи районного центра и отслеживала возможные цели.

СБУ установила, что женщина ранее работала секретарем местного суда и ожидала полной оккупации региона. К сотрудничеству с российскими спецслужбами ее привлек одноклассник — боевик вооруженных формирований РФ. После каждой «разведывательной вылазки» агентка направляла кураторам текстовые сообщения с геолокациями украинских объектов.

Правоохранители разоблачили предательницу на начальном этапе ее контактов с российской военной разведкой и задержали по месту проживания.

Суд признал женщину виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

