Продавав «дозволи» на незаконну порубку лісу: ДБР викрило посадовця Краматорського лісництва

17:07, 10 лютого 2026
За даними слідства, підозрюваний претендував на 150 000 грн за знищення лісу в ландшафтному парку.
фото: ДБР
Працівники Державного бюро розслідувань викрили та затримали майстра лісу Краматорського лісництва, якого підозрюють в одержанні хабарів за сприяння незаконній вирубці деревини. Про це повідомляє ДБР. 

За даними слідства, у грудні 2025 року посадовець відмовив місцевому мешканцю у законному придбанні дров для опалення, натомість запропонував альтернативний, незаконний варіант — самовільну заготівлю сухостою на території регіонального ландшафтного парку «Краматорський».

За таке «сприяння» лісник вимагав по 10 тисяч гривень за кожен день вирубки. Після отримання перших 50 тисяч гривень він ініціював збільшення обсягів заготівлі та підвищив розмір оплати до 20 тисяч гривень на добу.

У лютому 2026 року співробітники ДБР затримали посадовця безпосередньо під час отримання 100 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Наразі слідчі перевіряють інформацію про можливу причетність підозрюваного до інших аналогічних епізодів отримання коштів від різних осіб.

Майстру лісу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років із конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі майже 1 млн гривень. 

