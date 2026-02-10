  1. В Украине

Продавал «разрешения» на незаконную порубку леса: ГБР разоблачило чиновника Краматорского лесничества

17:07, 10 февраля 2026
По данным следствия, подозреваемый претендовал на 150 000 грн за уничтожение леса в ландшафтном парке.
Продавал «разрешения» на незаконную порубку леса: ГБР разоблачило чиновника Краматорского лесничества
Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили и задержали мастера леса Краматорского лесничества, которого подозревают в получении взяток за содействие незаконной вырубке древесины. Об этом сообщает ГБР.

По данным следствия, в декабре 2025 года должностное лицо отказало местному жителю в законном приобретении дров для отопления, взамен предложив альтернативный, незаконный вариант — самовольную заготовку сухостоя на территории регионального ландшафтного парка «Краматорский».

За такое «содействие» лесник требовал по 10 тысяч гривен за каждый день вырубки. После получения первых 50 тысяч гривен он инициировал увеличение объемов заготовки и повысил размер оплаты до 20 тысяч гривен в сутки.

В феврале 2026 года сотрудники ГБР задержали должностное лицо непосредственно во время получения 100 тысяч гривен неправомерной выгоды.

В настоящее время следователи проверяют информацию о возможной причастности подозреваемого к другим аналогичным эпизодам получения денежных средств от различных лиц.

Мастеру леса сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 1 млн гривен.

ГБР

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

