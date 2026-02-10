  1. В Україні

НАБУ викрило спробу встановлення «прослушки» в оселі керівника підрозділу детективів

17:56, 10 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У помешканні керівника підрозділу детективів, який розслідує корупцію в оборонній сфері, виявили пристрої для незаконного прослуховування.
НАБУ викрило спробу встановлення «прослушки» в оселі керівника підрозділу детективів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне антикорупційне бюро повідомило про спробу незаконного прослуховування керівника підрозділу детективів.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За даними Бюро, у помешканні керівника підрозділу детективів, який розслідує корупцію в оборонній сфері, виявили пристрої для прихованого зняття інформації.

«Зокрема, у провадженні підрозділу справи щодо махінацій при закупівлі БПЛА, а його керівник входить до складу групи детективів у справі «Мідас».

За попередніми даними, спробу встановити засоби прослуховування здійснили співробітники одного з правоохоронних органів», — вказує НАБУ.

Національне бюро вже розпочало досудове розслідування за цим фактом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НАБУ прослуховування

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВЛК отримає нові повноваження: як уряд планує змінити правила контрактної служби для іноземців

Кабмін пропонує врегулювати медичний відбір іноземців та осіб без громадянства для контрактної служби.

Під грифом «таємно»: у Раді хочуть розширити перелік фінансової інформації, що належить до держтаємниці

Законопроєкт має впорядкувати термінологію та забезпечити відповідність законодавства сучасним стандартам Національного банку України.

Робоча група назвала посадові оклади працівників судів та знайшла проблему із судовим збором

Судді обговорили оклади працівників судів та мільйонні повернення судового збору.

Створення спецкомісії та посилений контроль за управителями: для АРМА прописали нові правила

Кабінет Міністрів впроваджує прозоре колегіальне управління складними активами.

Громадянам та бізнесу дозволять ввозити генератори без мита та ПДВ: що пропонують у Раді

Законопроєкт передбачає розширення переліку генераторів, які на період дії воєнного стану, але не довше ніж до 1 січня 2029 року, будуть звільнені від ввізного мита.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]