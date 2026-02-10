НАБУ викрило спробу встановлення «прослушки» в оселі керівника підрозділу детективів

У помешканні керівника підрозділу детективів, який розслідує корупцію в оборонній сфері, виявили пристрої для незаконного прослуховування.

Національне антикорупційне бюро повідомило про спробу незаконного прослуховування керівника підрозділу детективів.

За даними Бюро, у помешканні керівника підрозділу детективів, який розслідує корупцію в оборонній сфері, виявили пристрої для прихованого зняття інформації.

«Зокрема, у провадженні підрозділу справи щодо махінацій при закупівлі БПЛА, а його керівник входить до складу групи детективів у справі «Мідас».

За попередніми даними, спробу встановити засоби прослуховування здійснили співробітники одного з правоохоронних органів», — вказує НАБУ.

Національне бюро вже розпочало досудове розслідування за цим фактом.

