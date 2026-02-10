НАБУ разоблачило попытку установки «прослушки» в доме руководителя подразделения детективов
Национальное антикоррупционное бюро сообщило о попытке незаконного прослушивания руководителя подразделения детективов.
По данным Бюро, в жилище руководителя подразделения детективов, который расследует коррупцию в оборонной сфере, были обнаружены устройства для скрытого снятия информации.
«В частности, в производстве подразделения находятся дела о махинациях при закупке БПЛА, а его руководитель входит в состав группы детективов по делу „Мидас“.
По предварительным данным, попытку установить средства прослушивания осуществили сотрудники одного из правоохранительных органов», — указывает НАБУ.
Национальное бюро уже начало досудебное расследование по этому факту.
