На Харківщині оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня через ситуацію з енергетикою, – ОВА

18:40, 10 лютого 2026
ОВА звернеться до уряду щодо долучення до програми «СвітлоДім» для підвищення енергостійкості регіону.
На Харківщині оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергетичній сфері. Про це заявив начальник ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, рішення щодо визнання надзвичайної ситуації регіонального рівня в енергетиці Харківської області, включаючи місто Харків, було прийнято 10 лютого на засідання регіональної комісії з надзвичайних ситуацій та екологічної безпеки.

«Ми направляємо сьогодні звернення до уряду з тим, щоб Харківську область та місто Харків долучили до програми «СвітлоДім» для того, щоб наші люди мали змогу залучати додаткові джерела фінансування для своєї енергостійкості», — зазначив Синєгубов.

В межах програми ОСББ, кооперативи та управителі багатоквартирних будинків можуть отримати від 100 до 300 тисяч грн на генератори, акумулятори та інше обладнання для енергостійкості.

Харків

