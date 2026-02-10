В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня из-за ситуации с энергетикой, – ОВА

ОВА обратится к правительству о присоединении к программе «СветДом» для повышения энергостойкости региона.

В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня в энергетической сфере. Об этом заявил начальник ОВА Олег Синегубов.

По его словам, решение о признании чрезвычайной ситуации регионального уровня в энергетике Харьковской области, включая город Харьков, было принято 10 февраля на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям и экологической безопасности.

«Мы направляем сегодня обращение к правительству с тем, чтобы Харьковскую область и город Харьков подключили к программе «СвітлоДім», чтобы наши люди имели возможность привлекать дополнительные источники финансирования для своей энергостойкости», — отметил Синегубов.

В рамках программы ОСМД, кооперативы и управляющие многоквартирных домов могут получить от 100 до 300 тысяч гривен на генераторы, аккумуляторы и другое оборудование для энергостойкости.

