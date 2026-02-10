  1. В Україні

Україна узгодила з партнерами позиції щодо перемовного треку і подальшої дипломатичної роботи — Умєров

18:48, 10 лютого 2026
Секретар РНБО повідомив про консультації з радниками з нацбезпеки країн E3 та Балтійської вісімки.
Україна узгодила з партнерами позиції щодо перемовного треку і подальшої дипломатичної роботи — Умєров
Україна синхронізувала з партнерами позиції щодо перемовного треку і подальшої дипломатичної роботи. Про це заявив секретар РНБО Рустем Умєров.

Він зазначив, що провів два важливі дзвінки — з радниками з питань національної безпеки країн E3 (Франція, Німеччина та Велика Британія) та країн Балтійської вісімки (Данія, Литва, Латвія, Естонія, Швеція, Норвегія, Фінляндія та Ісландія).

«Під час дзвінків синхронізували позиції щодо перемовного треку і подальшої дипломатичної роботи.

Також наголосив на необхідності дієвих гарантій безпеки для України. Це одна з важливих основ для довготривалого миру.

Країни E3 та NB8 – серед лідерів у підтримці нашої держави. Вони надають критично важливу допомогу, і ми щиро вдячні за їхню підтримку та партнерство.

Разом рухаємося до справедливого та тривалого миру для України», — наголосив Умєров.

Рустем Умєров переговори

Стрічка новин

