Украина согласовала с партнерами позиции по переговорному треку и дальнейшей дипломатической работе — Умеров

18:48, 10 февраля 2026
Секретарь СНБО сообщил о консультациях с советниками по нацбезопасности стран E3 и Балтийской восьмерки.
Украина синхронизировала с партнерами позиции по переговорному треку и дальнейшей дипломатической работе. Об этом заявил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Он отметил, что провел два важных звонка — с советниками по вопросам национальной безопасности стран E3 (Франция, Германия и Великобритания) и стран Балтийской восьмерки (Дания, Литва, Латвия, Эстония, Швеция, Норвегия, Финляндия и Исландия).

«Во время звонков синхронизировали позиции по переговорному треку и дальнейшей дипломатической работе.

Также подчеркнул необходимость действенных гарантий безопасности для Украины. Это одна из важных основ для долгосрочного мира.

Страны E3 и NB8 — среди лидеров в поддержке нашего государства. Они предоставляют критически важную помощь, и мы искренне благодарны за их поддержку и партнерство.

Вместе движемся к справедливому и устойчивому миру для Украины», — подчеркнул Умеров.

Рустем Умеров переговоры

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

