  1. В Україні

Родина отримала кошти законно: омбудсмен прокоментував ситуацію з виплатами сім’ї військового Назара Далецького

19:06, 10 лютого 2026
Дмитро Лубінець каже, що наразі не було ухвалено рішення про те, що родичі Назара Далецького, якого помилково вважали загиблим, будуть змушені повернути грошову допомогу.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що держава наразі не має визначеного механізму дій щодо коштів, виплачених родині військовослужбовця, який вважався загиблим, але згодом повернувся з полону. Про це він повідомив, коментуючи ситуацію з Назаром Далецьким, якого оголосили загиблим на підставі ДНК-експертизи.

За словами омбудсмена, першочергово необхідно з’ясувати, як могла статися помилка під час ідентифікації.

«Будемо розбиратися, як могло так статися, що була проведена помилкова експертиза ДНК… задля того, щоб у майбутньому подібних історій не повторилося», — зазначив Лубінець.

Він наголосив, що на цей момент жоден орган не може ухвалювати рішення щодо повернення або неповернення виплачених коштів.

«Ніхто на даний час, на мій погляд, не може приймати рішення щодо повернення чи не повернення коштів… як інституція ми будемо стояти на тому, щоб права нашого героя не були порушені, як і права його родини», — сказав омбудсмен в ефірі телемарафону.

Лубінець підкреслив, що родина отримала грошову допомогу законно, адже на момент виплат військового офіційно вважали загиблим. Водночас він визнав, що ситуація створила правовий вакуум.

«Саме тому цей випадок має стати основою для напрацювання справедливих і зрозумілих процедур, щоб захистити Захисників і їхні родини», — наголосив він.

Омбудсмен також заявив про необхідність ексгумації тіла, яке було поховане замість Далецького, та проведення додаткових експертиз.

Раніше представник уповноваженого у Львівській області Тарас Подвірний заявив, що «теоретично» родина військового має повернути державі одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн.

«Родина мусить повернути кошти, які виплатила держава — одноразову грошову допомогу за смерть нашого військового. Тому це точно юридичний прецедент, який буде вирішуватися», — сказав він під час сесії Львівської обласної ради, передає «Суспільне».

Назара Далецького тривалий час вважали загиблим — родині повідомили, що він загинув на Харківщині восени 2022 року. На початку лютого 2025 року військовий повернувся до України в межах обміну полоненими.

