Семья получила средства законно: омбудсмен прокомментировал ситуацию с выплатами родственникам военнослужащего Назара Далецкого

Дмитрий Лубинец заявил, что на данный момент не было принято решение о том, что родственники Назара Далецкого, которого ошибочно считали погибшим, будут обязаны вернуть денежную помощь.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что государство на данный момент не имеет определенного механизма действий в отношении средств, выплаченных семье военнослужащего, который считался погибшим, но впоследствии вернулся из плена. Об этом он сообщил, комментируя ситуацию с Назаром Далецким, которого объявили погибшим на основании ДНК-экспертизы.

По словам омбудсмена, в первую очередь необходимо выяснить, как могла произойти ошибка во время идентификации.

«Будем разбираться, как могло так случиться, что была проведена ошибочная экспертиза ДНК… для того, чтобы в будущем подобные истории не повторялись», — отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что на данный момент ни один орган не может принимать решения о возврате или невозврате выплаченных средств.

«Никто на данный момент, на мой взгляд, не может принимать решение о возврате или невозврате средств… как институция мы будем стоять на том, чтобы права нашего героя не были нарушены, как и права его семьи», — сказал омбудсмен в эфире телемарафона.

Лубинец подчеркнул, что семья получила денежную помощь законно, поскольку на момент выплат военнослужащего официально считали погибшим. В то же время он признал, что ситуация создала правовой вакуум.

«Именно поэтому этот случай должен стать основой для выработки справедливых и понятных процедур, чтобы защитить Защитников и их семьи», — подчеркнул он.

Омбудсмен также заявил о необходимости эксгумации тела, которое было похоронено вместо Далецкого, и проведения дополнительных экспертиз.

Ранее представитель уполномоченного во Львовской области Тарас Подвирный заявил, что «теоретически» семья военнослужащего должна вернуть государству единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн.

«Семья должна вернуть средства, которые выплатила государство — единовременную денежную помощь за смерть нашего военнослужащего. Поэтому это точно юридический прецедент, который будет решаться», — сказал он во время сессии Львовского областного совета, передает «Суспильне».

Назара Далецкого длительное время считали погибшим — семье сообщили, что он погиб в Харьковской области осенью 2022 года. В начале февраля 2025 года военнослужащий вернулся в Украину в рамках обмена пленными.

