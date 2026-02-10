Чоловіки віком від 60 років зможуть проходити військову службу за контрактом, — Зеленський підписав указ

Контракти укладатимуться на один рік за згодою командира та за умови придатності за станом здоров’я.

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким чоловіки віком від 60 років зможуть офіційно підписувати контракти для служби в армії.

Указ №108/2026 вносить зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України.

Документ, зокрема, врегульовує порядок проходження контрактної служби чоловіками віком від 60 років під час дії воєнного стану, а також уточнює низку процедур, пов’язаних із навчанням, призначеннями, переміщенням і звільненням військовослужбовців.

Згідно з указом, у пункті 18 Положення закріплено, що з особами віком від 60 років, які під час воєнного стану відповідно до частини десятої статті 20 закону «Про військовий обов’язок і військову службу» приймаються на військову службу за контрактом, контракт укладається строком на один рік. Водночас документ передбачає можливість продовження такого контракту ще на один рік. Разом із тим у разі припинення або скасування воєнного стану дія контрактів, укладених на цій підставі, припиняється достроково, а військовослужбовці звільняються зі служби у порядку, визначеному законом.

Окремим пунктом визначено порядок прийняття на контрактну службу осіб віком від 60 років. Під час дії воєнного стану такі особи можуть бути прийняті на службу для потреб Збройних Сил України за наявності письмової згоди командира військової частини та за умови визнання їх військово-лікарськими комісіями придатними до військової служби за станом здоров’я. Для оформлення контракту кандидат подає заяву та відповідний лист-згоду командира військової частини до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання або перебування. Якщо йдеться про укладення контракту на посади офіцерського складу, письмова згода командира надається виключно після погодження кандидатури Генеральним штабом Збройних Сил України.

Указ також вносить зміни до порядку припинення контрактів про навчання та відрахування курсантів. Уточнено підстави, за яких контракт про навчання припиняється, а курсанти відраховуються з вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. Передбачено, що відраховані курсанти направляються до військових частин для подальшого проходження служби за призовом під час мобілізації або до територіальних центрів комплектування для взяття на військовий облік.

Документ деталізує правила присвоєння первинних офіцерських звань військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу, яких під час воєнного стану призначають на офіцерські посади, а також уточнює строки вислуги у військових званнях для військовослужбовців бойового складу. Водночас ці строки поширюються і на військових небойових частин, які не менш як три місяці виконували бойові або спеціальні завдання у складі бойових підрозділів, а також на військовослужбовців, які за станом здоров’я були переведені до інших частин після поранень або захворювань, отриманих під час захисту Вітчизни.

Окремо врегульовано питання перебування військовослужбовців у розпорядженні командирів у випадках полону, інтернування, безвісної відсутності або зникнення безвісти за особливих обставин — до моменту їх повернення або ухвалення відповідного рішення в установленому законодавством порядку. У зв’язку з цим уточнено порядок обчислення строків перебування у розпорядженні та періодів, які не включаються до такого строку.

Крім того, указ оновлює правила направлення військовослужбовців Збройних Сил України до інших військових формувань і прийняття військових з інших формувань до складу ЗСУ, визначає повноваження посадових осіб щодо оформлення таких рішень під час дії воєнного стану та уточнює вимоги до військової освіти для осіб офіцерського складу.

У тексті Положення також змінено формулювання щодо підстав отримання поранень або захворювань: замість слів «одержаних під час виконання обов’язків військової служби» тепер застосовується формулювання «одержаних під час захисту Вітчизни».

