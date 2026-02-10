Мужчины в возрасте от 60 лет смогут проходить военную службу по контракту, — Зеленский подписал указ

Контракты будут заключаться сроком на один год при наличии согласия командира и при условии годности по состоянию здоровья.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым мужчины в возрасте от 60 лет смогут официально заключать контракты для службы в армии.

Указ №108/2026 вносит изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины.

Документ, в частности, регулирует порядок прохождения контрактной службы мужчинами в возрасте от 60 лет в период действия военного положения, а также уточняет ряд процедур, связанных с обучением, назначениями, перемещением и увольнением военнослужащих.

Согласно указу, в пункте 18 Положения закреплено, что с лицами в возрасте от 60 лет, которые в период действия военного положения в соответствии с частью десятой статьи 20 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» принимаются на военную службу по контракту, контракт заключается сроком на один год. При этом документ предусматривает возможность продления такого контракта еще на один год. В то же время в случае прекращения или отмены военного положения действие контрактов, заключенных на этом основании, прекращается досрочно, а военнослужащие увольняются со службы в порядке, определенном законом.

Отдельным пунктом определен порядок приема на контрактную службу лиц в возрасте от 60 лет. В период действия военного положения такие лица могут быть приняты на службу для нужд Вооруженных Сил Украины при наличии письменного согласия командира воинской части и при условии признания их военно-врачебными комиссиями годными к военной службе по состоянию здоровья. Для оформления контракта кандидат подает заявление и соответствующее письмо-согласие командира воинской части в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту проживания или пребывания. Если речь идет о заключении контракта на должности офицерского состава, письменное согласие командира предоставляется исключительно после согласования кандидатуры Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.

Указ также вносит изменения в порядок прекращения контрактов об обучении и отчисления курсантов. Уточнены основания, при которых контракт об обучении прекращается, а курсанты отчисляются из высших военных учебных заведений или военных учебных подразделений заведений высшего образования. Предусмотрено, что отчисленные курсанты направляются в воинские части для дальнейшего прохождения службы по призыву во время мобилизации либо в территориальные центры комплектования для постановки на воинский учет.

Документ детализирует правила присвоения первичных офицерских званий военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, которые в период действия военного положения назначаются на офицерские должности, а также уточняет сроки выслуги в воинских званиях для военнослужащих боевого состава. При этом эти сроки распространяются и на военнослужащих небойовых частей, которые не менее трех месяцев выполняли боевые или специальные задания в составе боевых подразделений, а также на военнослужащих, которые по состоянию здоровья были переведены в другие части после ранений или заболеваний, полученных при защите Отечества.

Отдельно урегулирован вопрос пребывания военнослужащих в распоряжении командиров в случаях плена, интернирования, безвестного отсутствия или исчезновения без вести при особых обстоятельствах — до момента их возвращения либо принятия соответствующего решения в установленном законодательством порядке. В связи с этим уточнен порядок исчисления сроков пребывания в распоряжении и периодов, которые не включаются в такой срок.

Кроме того, указ обновляет правила направления военнослужащих Вооруженных Сил Украины в другие военные формирования и приема военнослужащих из других формирований в состав ВСУ, определяет полномочия должностных лиц по оформлению таких решений в период действия военного положения, а также уточняет требования к военному образованию для лиц офицерского состава.

В тексте Положения также изменена формулировка относительно оснований получения ранений или заболеваний: вместо слов «полученных при исполнении обязанностей военной службы» теперь применяется формулировка «полученных при защите Отечества».

