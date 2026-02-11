24 лютого не може бути оголошено ніяких виборів, — Володимир Зеленський

Зеленський спростував повідомлення про оголошення виборів 24 лютого.

Президент України Володимир Зеленський заперечив інформацію про наміри оголосити дату виборів та референдуму 24 лютого.

Глава держави підкресли, що 24 лютого – це особлива дата.

«І навіть якби була ціль або відповідні кроки щодо наближення тих чи інших виборів, я вважаю, що це було б абсолютно дурною ідеєю – взяти таку дату для того, щоб говорити про політику. Це дуже серйозна дата – чотири роки війни. Це велика кількість людей, які захистили нашу державу, які віддали своє життя. І саме з 24 лютого кожного дня наші люди захищають свою державу. Я ніколи не зміг би зробити це.

Тому 24 лютого не може бути оголошено ніяких виборів, будь-яких виборів. Питання не в особистостях. Будь-яких виборів не може бути оголошено 24 лютого», - сказав він.

Володимир Зеленський також додав: «спочатку – безпека, потім – політика».

Глава держави підкреслив, що Україна може перейти до виборів тоді, коли є всі відповідні гарантії безпеки.

«Питання виборів підіймають ті чи інші партнери. Україна сама це питання ніколи не піднімала. Але, безумовно, ми готові до виборів. Це дуже просто зробити – зробіть припинення вогню, і будуть вибори. Тобто це питання безпеки», - сказав він.

Раніше видання Financial Times повідомляло, що Володимир Зеленський може 24 лютого оголосити план проведення президентських виборів і референдуму.

