24 лютого не може бути оголошено ніяких виборів, — Володимир Зеленський

22:18, 11 лютого 2026
Зеленський спростував повідомлення про оголошення виборів 24 лютого.
Фото: glavnoe.in.ua
Президент України Володимир Зеленський заперечив інформацію про наміри оголосити дату виборів та референдуму 24 лютого.

Глава держави підкресли, що 24 лютого – це особлива дата.

«І навіть якби була ціль або відповідні кроки щодо наближення тих чи інших виборів, я вважаю, що це було б абсолютно дурною ідеєю – взяти таку дату для того, щоб говорити про політику. Це дуже серйозна дата – чотири роки війни. Це велика кількість людей, які захистили нашу державу, які віддали своє життя. І саме з 24 лютого кожного дня наші люди захищають свою державу. Я ніколи не зміг би зробити це.

Тому 24 лютого не може бути оголошено ніяких виборів, будь-яких виборів. Питання не в особистостях. Будь-яких виборів не може бути оголошено 24 лютого», - сказав він.

Володимир Зеленський також додав: «спочатку – безпека, потім – політика».

Глава держави підкреслив, що Україна може перейти до виборів тоді, коли є всі відповідні гарантії безпеки.

«Питання виборів підіймають ті чи інші партнери. Україна сама це питання ніколи не піднімала. Але, безумовно, ми готові до виборів. Це дуже просто зробити – зробіть припинення вогню, і будуть вибори. Тобто це питання безпеки», - сказав він.

 Раніше видання Financial Times повідомляло, що Володимир Зеленський може 24 лютого оголосити план проведення президентських виборів і референдуму.

