24 февраля не может быть объявлено никаких выборов, — Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о намерениях объявить дату выборов и референдума 24 февраля.

Глава государства подчеркнул, что 24 февраля — это особая дата.

«И даже если бы была цель или соответствующие шаги по приближению тех или иных выборов, я считаю, что это было бы абсолютно глупой идеей — взять такую дату для того, чтобы говорить о политике. Это очень серьезная дата — четыре года войны. Это большое количество людей, которые защитили наше государство, которые отдали свою жизнь. И именно с 24 февраля каждый день наши люди защищают свое государство. Я никогда не смог бы сделать это.

Поэтому 24 февраля не может быть объявлено никаких выборов, любых выборов. Вопрос не в личностях. Никаких выборов не может быть объявлено 24 февраля», — сказал он.

Владимир Зеленский также добавил: «сначала — безопасность, потом — политика».

Глава государства подчеркнул, что Украина может перейти к выборам тогда, когда будут все соответствующие гарантии безопасности.

«Вопрос выборов поднимают те или иные партнеры. Украина сама этот вопрос никогда не поднимала. Но, безусловно, мы готовы к выборам. Это очень просто сделать — сделайте прекращение огня, и будут выборы. То есть это вопрос безопасности», — сказал он.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Владимир Зеленский может 24 февраля огласить план проведения президентских выборов и референдума.

