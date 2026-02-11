  1. В Украине

24 февраля не может быть объявлено никаких выборов, — Владимир Зеленский

22:18, 11 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зеленский опроверг сообщения об объявлении выборов 24 февраля.
24 февраля не может быть объявлено никаких выборов, — Владимир Зеленский
Фото: glavnoe.in.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о намерениях объявить дату выборов и референдума 24 февраля.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Глава государства подчеркнул, что 24 февраля — это особая дата.

«И даже если бы была цель или соответствующие шаги по приближению тех или иных выборов, я считаю, что это было бы абсолютно глупой идеей — взять такую дату для того, чтобы говорить о политике. Это очень серьезная дата — четыре года войны. Это большое количество людей, которые защитили наше государство, которые отдали свою жизнь. И именно с 24 февраля каждый день наши люди защищают свое государство. Я никогда не смог бы сделать это.

Поэтому 24 февраля не может быть объявлено никаких выборов, любых выборов. Вопрос не в личностях. Никаких выборов не может быть объявлено 24 февраля», — сказал он.

Владимир Зеленский также добавил: «сначала — безопасность, потом — политика».

Глава государства подчеркнул, что Украина может перейти к выборам тогда, когда будут все соответствующие гарантии безопасности.

«Вопрос выборов поднимают те или иные партнеры. Украина сама этот вопрос никогда не поднимала. Но, безусловно, мы готовы к выборам. Это очень просто сделать — сделайте прекращение огня, и будут выборы. То есть это вопрос безопасности», — сказал он.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Владимир Зеленский может 24 февраля огласить план проведения президентских выборов и референдума.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

выборы Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дискриминацию в выплатах военным во время лечения устранят — что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает отмену привязки выплат к степени тяжести травмы и установление единых финансовых гарантий для всех защитников, проходящих реабилитацию после ранения.

Мэров и глав облсоветов прямо пропишут в Уголовном кодексе для ответственности за взятки

Кабмин предложил уточнить перечень должностных лиц органов местного самоуправления, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за взяточничество.

Комитет требует больше открытости: к законопроекту о добродетели полицейских имеют замечания

Правительство предлагает сделать добропорядочность базовым стандартом службы в полиции и расширить аттестацию руководителей.

Для бизеса хотят внедрить фискальный режим «Свободная гривна»: что будет с налогами

Налоговый режим предлагает автоматизированный демередж и выходную плату за вывод средств.

Верховный Суд решит, можно ли оставлять искусственные иски без рассмотрения уже на подготовительной стадии процесса

КХС передал на рассмотрение объединённой палаты дело об использовании искусственных исков.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]